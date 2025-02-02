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التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يشارك في «الدولي الأول لعلوم المكتبات»

مركز جمعة الماجد يشارك في «الدولي الأول لعلوم المكتبات»
2 فبراير 2025 15:56

دبي (الاتحاد)

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث -بدعوة من جامعة الوصل بدبي- في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلوم المكتبات والمعلومات، الذي اختُتمت فعالياته أول أمس، تحت عنوان «علوم المكتبات والمعلومات في الخارطة الأكاديمية بين تحديات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات»، وذلك في مكتبة محمد بن راشد بدبي على مدى يومين متتاليين.


شهد المؤتمر، الذي نظمته جامعة الوصل، مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بعلوم المكتبات والمعلومات، حيث ناقشوا الحلول المبتكرة وتبادلوا الأفكار حول كيفية مواجهة تحديات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال الحيوي. وعلى هامش المؤتمر، شارك المركز في المعرض المصاحب، حيث عرض بعضاً من أحدث إصداراته، بالإضافة إلى مخطوطات أصلية في مختلف الموضوعات، ونماذج من أوراق مخطوطات متضررة، مع شرح لآليات معالجتها باستخدام أحدث الطرق العلمية.

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