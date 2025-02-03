بالروبوتات الذكية.. صيانة مثالية ومراقبة دورية للسكك الحديدية

هالة الخياط (أبوظبي)



توظف قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحسين كفاءة عمليات السكك الحديدية واستدامتها، بما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع النقل بالسكك الحديدية، ووضع معايير جديدة تسهم في نمو القطاع. وتعاونت قطارات الاتحاد مع جامعة نيويورك أبوظبي بإجراء تجارب لاستخدام أحدث تكنولوجيا الروبوتات التي يمكنها العمل كبديل للبشر في أعمال ومهام التفتيش والصيانة والكشف على الأصول.



وتعتبر قطارات الاتحاد واحدة من أبرز المشاريع التكنولوجية في قطاع النقل، حيث تم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف لتحسين الكفاءة والسلامة في العمليات التشغيلية. وقالت قطارات الاتحاد إنها تعمل على استكشاف الحلول المبتكرة بالشراكة مع المؤسسات الرائدة وبالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، حيث أجرت عدداً من التجارب لتوظيف تكنولوجيا متطورة مثل الروبوتات وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين كفاءة عملياتها، وإجراء المراقبة الدورية لتحقيق أعلى مستويات الأداء وتخفيض الأثر البيئي إلى أقل حد ممكن. وأكدت قطارات الاتحاد أنه وبالتعاون مع الخبراء في مختلف المجالات تتطلع إلى مواصلة الريادة، ومواكبة التطورات التقنية، ووضع معايير جديدة لقطاع النقل، وتحقيق مزيد من التميز الابتكار بما يسهم في رسم ملامح مستقبل مزدهر لقطاع النقل بالسكك الحديدية.



وخلال مشاركته في معرض جلوبال ريل نهاية العام الماضي، عرض مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة نيويورك أحدث تكنولوجيا الروبوتات التي يمكن استخدامها كبديل للبشر في أعمال التفتيش والصيانة والكشف على الأصول، حيث تم تزويد أحدث تكنولوجيا الروبوتات بالاستشعار المتقدم حتى يتمكنوا من إدراك بيئتهم بطريقة تشبه الإنسان، ومن ثم يمكنهم الاستفادة من هذه المعلومات واستخدامها أثناء عمليات التفتيش والصيانة للسكك الحديدية. ومن خلال شراكة قطارات الاتحاد مع جامعة نيويورك تم دمج الروبوتات المستقلة رباعية الأرجل وثنائية الأرجل في عمليات التفتيش والصيانة للسكك الحديدية التابعة لقطارات الاتحاد، وتم إنشاء التوأمة الرقمية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية داخل نظام الحوسبة التابع لقطارات الاتحاد للسكك الحديدية حيث يمكن لكل موظف مسح الأصول التي يهتم بها، لتحديد الموقع الدقيق لذلك الأصل والحصول على المزيد من المعلومات، مثل ما إذا كان هناك أي نوع من العطل يتم اكتشافه بواسطة الروبوتات والتعامل معها. ووقعت قطارات الاتحاد مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «بريسايت إيه آي» الرائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في الإمارات. وتهدف المذكرة إلى استكشاف وتنفيذ الحلول الرقمية المتطورة في جميع عمليات قطارات الاتحاد بما يعزز كفاءة قطارات الاتحاد وتحقيق التحول الرقمي الشامل. وستركز الشراكة على تطوير ونشر حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتخطيط الرأسمالي والتميز المؤسسي ووحدات الأعمال الرئيسية الأخرى، ما يُسهم في تعزيز مكانة قطارات الاتحاد لتظل في طليعة الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع السكك الحديدية.