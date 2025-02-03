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التعليم والمعرفة

مجلس شباب «تريندز» ينظم حلقة نقاشية مع أشرف صبحي

مجلس شباب «تريندز» ينظم حلقة نقاشية مع أشرف صبحي
3 فبراير 2025 14:56

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب «تريندز» للبحث العلمي، على هامش المشاركة الرابعة للمركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، حلقة نقاشية مع معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، تناولت أهمية تمكين الشباب والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات البحثية والعلمية والمعرفية، فضلاً عن تحصينهم فكرياً من الأفكار الهدامة والمغلوطة. وتطرقت الحلقة إلى أهمية توفير برامج تدريبية وتطويرية للشباب في مجالات القيادة والبحث العلمي، إلى جانب تحسين سبل التواصل بين الشباب في القطاعين العام والخاص. وثمن معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، الدور المحوري الذي يقوم به مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مجالات عمله المتعددة، ومكانته الكبيرة بين مراكز الفكر العالمية، مضيفاً أن المركز يمتلك تجربة متميزة في تمكين الباحثين الشباب. وأكد أن الوزارة منفتحة على التعاون مع «تريندز» في مختلف المجالات، خاصة في ملف تمكين الشباب وتدريبهم، إلى جانب البرامج التدريبية بمراكز التنمية الشبابية.

وأوضح معالي الدكتور أشرف صبحي أن الجانبين منفتحان أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لخدمة الشباب والمجتمع والتنمية من خلال مراكز الشباب.


وأشاد معالي الدكتور أشرف صبحي بجهود «تريندز» في تمكين الباحثين الشباب والعمل على إعداد جيل مستنير وقادر على حمل البحث العلمي، مضيفاً أن البحث العلمي جزء أساسي من استراتيجية الوزارة في تمكين الشباب.


بدوره، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إن المركز يولي الشباب اهتماماً كبيراً، وأخذ على عاتقه منذ البدايات تمكين الباحثين الشباب وتدريبهم وتأهيلهم، ليتمكنوا من الانخراط في مجال البحث العلمي. وذكر العلي أن إعداد جيل جديد من قادة المستقبل يتطلب استراتيجيات وخططاً واضحة لتمكين الشباب، إلى جانب تطوير مهارات الشباب من خلال برامج ودورات متخصصة تُساهم في الارتقاء بقدراتهم وتكسبهم خبرات علمية وعملية جديدة، إضافة إلى الاستثمار الصحيح في التكنولوجيا الرقمية.


وفي ختام الحلقة النقاشية، اتفق الجانبان على تنفيذ سلسلة من البرامج المشتركة بين وزارة الشباب المصرية ومجلس شباب «تريندز»، بهدف دعم آليات تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمعات.

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