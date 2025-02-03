«ليلة مع الرحابنة».. مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث المسرح الغنائي

دبي (وام)

استضافت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني وكورال شرقيات، ندوة ثقافية تحت عنوان «ليلة مع الرحابنة»، شهدت حضوراً كثيفاً ضم نخبة من المثقفين العرب والإماراتيين، تقدمهم معالي الكاتب محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية في دبي. وتحدث الفنان العربي مروان الرحباني، وريث المدرسة الرحبانية، التي أثرت المشهد الفني العربي لعقود طويلة، عن تجربة الرحابنة الموسيقية والمسرحية، فيما قام ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني، بالإعداد والتقديم للندوة، وطرح عشرات الأسئلة التي قادت الحضور في رحلة رائعة عبر تاريخ أكثر روعة للمسرح الغنائي الرحباني، وتطوراته وتأثيراته التي تجاوزت الحدود.

وتضمنت الندوة محاور حيوية عديدة، ناقشت أثر المسرح الغنائي الرحباني في المجتمعات العربية، وكيف استقبل المجتمع اللبناني هذه التجربة منذ انطلاقتها الأولى، بالإضافة إلى عناصر المسرح الرحباني التي منحته صفة الاستمرارية والتأثير العابر للأجيال، كما تم تسليط الضوء على المزيج السحري الذي أبدعه الرحابنة، والذي مكّن أعمالهم من الصمود أمام التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.





وتساءل ياسر القرقاوي، في ختام الندوة، عن الجسر الذي صنعه الرحابنة ليبقى تأثيرهم عبر الأجيال، حيث أوضح مروان الرحباني أن سر التأثير هو الخلق الفريد لموسيقاهم التي جمعت بين الأصالة والتجديد. وكرم معالي محمد أحمد المر، في ختام الندوة، الفنان مروان الرحباني تقديراً لإسهاماته في الحفاظ على الإرث الفني الرحباني وتطويره، كما تم تكريم ياسر القرقاوي، لدوره البارز في تعزيز الحراك الثقافي والفني في الإمارات.