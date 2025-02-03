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التعليم والمعرفة

"Confetti" ميزة جديدة من "آبل" لتنظيم الدعوات

"Confetti" ميزة جديدة من آبل
3 فبراير 2025 16:49

تستعد شركة آبل لإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي iCloud تتيح لهم دعوة الآخرين إلى الحفلات والاجتماعات، والمناسبات المختلفة، وفقاً لتقارير صحفية نشرها موقع."TechCrunch"
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Confetti .. أبرز المزايا
الميزة الجديدة من "آبل"  ستمنح مستخدمي iCloud طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى الحفلات والاجتماعات والأحداث الأخرى، بحسب ما أفادت التقارير.
وأطلقت آبل الاسم الرمزي للخدمة Confetti، ويمكن إطلاقها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، كما تشير التقارير.وتشير هذه الخطوة إلى أن أبل قد تتطلع إلى تحديث تطبيق التقويم والخدمات ذات الصلة.

ومن المرجح أن يكون إطلاق Confetti مرتبطًا بتحديث iOS 18.3،وهو أحدث تحديث لبرنامج آيفون من "أبل" والذي يسمح للمستخدمين بالانضمام إلى Apple Intelligence.

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سباق الذكاء الاصطناعي

أطلقت أبل الإصدار التجريبي iOS 18.2 للمطورين، معززة من تركيزها على الذكاء الاصطناعي عبر ميزة "Apple Intelligence". 

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هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الكبيرة التي حققتها شركات مثل OpenAI، جوجل، ومايكروسوفت في هذا المجال. على الرغم من دخول أبل إلى سباق الذكاء الاصطناعي متأخرًا، إلا أن التحديثات الأخيرة تشير إلى التزام قوي بدمج هذه التقنية بشكل أعمق في أجهزتها.  

من أبرز الميزات التي يأتي بها iOS 18.2 هي دمج ChatGPT مع المساعد الصوتي Siri، مما يعزز من قدرته على التعامل مع أسئلة معقدة بسهولة. هذا التكامل يُتيح للمستخدمين تجربة سلسة دون الحاجة إلى حساب OpenAI، مما يجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أسرع وأكثر مرونة.  

أبوظبي (الاتحاد) 

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