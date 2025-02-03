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التعليم والمعرفة

«رنين الرياح».. عمل فني مبتكر يزيّن «الشندغة» التاريخي

العمل الفني «رنين الرياح» بحي الشندغة (من المصدر)
4 فبراير 2025 01:00

دبي (الاتحاد)

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كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع «مؤسسة السركال للفنون»، عن العمل الفني التركيبي «رنين الرياح» الذي تم تنفيذه في حي الشندغة التاريخي، ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تتولى «الهيئة» تفعيلها بهدف تقديم تجارب فنية فريدة تعزز مكانة دبي وريادتها وتثري هويتها الإبداعية، وتسهم في تحويلها إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الـ 13 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «الهيئة»، وتنظمها «دبي للثقافة» في إطار استراتيجية «جودة الحياة في دبي»؛ بهدف توفير بيئة مبتكرة قادرة على دعم المبدعين والفنانين الرواد والناشئة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ودول الخليج، وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم والمساهمة في إثراء المشهد الفني في دبي.
يمثل العمل الفني «رنين الرياح» الذي يحمل بصمات المصممة مريم نامور، والمصممة المعمارية ندى سلمانبور، إضافة قيمة إلى مجموعة المفردات البصرية التي يمتاز بها حي الشندغة التاريخي، وجاء العمل الذي تم إنجازه تحت إشراف القيمة الفنية منيرة الصايغ، نتيجة دراسة الأهمية التاريخية والاجتماعية للحي التاريخي، حيث يتألف من ثلاث لوحات معدنية معلقة بدقة تعكس العناصر البصرية والصوتية للحي، ليشكل العمل دعوة إلى التأني والإصغاء إلى التفاعل بين الرياح والماء والعمارة، والتأمل في الزمن من خلال هذه المنطقة وما تحمله من أهمية تاريخية وثقافية.
وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أن أعمال الفن في الأماكن العامة تمثل جزءاً مهماً من منظومة الفنون التي تحتضنها دبي، وتعكس ثقافة الإمارة وعراقة تاريخها وبيئتها الإبداعية، وقال: «تمثل استراتيجية الفن في الأماكن العامة منصة ملهمة لتحفيز أعضاء المجتمع الإبداعي للمساهمة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين أصحاب المواهب من استثمار ما تتميز به الإمارة من مخزون ثقافي وتراثي غني في التعبير عن رؤاهم الفنية المبتكرة، وهو ما يتماشى مع أهدافنا في خلق منظومة اقتصادية محفزة على الابتكار».

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مهرجان سكة للفنون
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