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التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد للمعرفة» تعرض أحدث إصداراتها بـ«القاهرة للكتاب»

«محمد بن راشد للمعرفة» تعرض أحدث إصداراتها بـ«القاهرة للكتاب»
3 فبراير 2025 23:20

دبي (وام)
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أحدث إصداراتها المميزة من الكتب، خلال مشاركتها في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، وتأتي هذه الإصدارات في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى إثراء المحتوى المعرفي العربي في مجالات النحو واللغة والنقد الأدبي وأدب الأطفال والعلوم، والتي تسهم في تحفيز الجيل القادم من الكتّاب والأدباء وإثراء الفكر العربي وتوسيع نطاق تأثيره في المجتمع العالمي.
تضمنت الإصدارات كتاب «الأشباه والنظائر في النحو» للإمام جلال الدين السيوطي، الذي يعد مرجعاً موسوعياً متميزاً في النحو والصرف، حيث قدم السيوطي في كتابه دراسة مقارنة عميقة للمسائل اللغوية بمنهج فريد في جمع القواعد النحوية وتصنيفها إلى سبعة فنون، وشملت الكتب «معجم الغني الزاهر» الذي يعد إنجازاً علمياً فريداً تهديه المؤسسة للمكتبة العربية تتويجاً لجهدها الطويل في البحث والتقصي، وموجهاً إلى فئة الشباب ومخاطباً لها بما يناسبها في كافة المجالات وسلسلة ثرية بالمعلومات والإحصاءات التفصيلية، تحت عنوان «الاحتباس الحراري»، وتمتاز السلسلة بتوظيفها لغة سهلة وخالية من التعقيد من شأنها أن تحفز التفكير المنطقي لدى القارئ. 
وتميزت الإصدارات أيضاً بكتاب «دبي.. أماكن وأسماء»، الذي يُعد واحداً من الكتب التي تبحث بشكل علمي في جغرافية دبي من حيث أسماء مناطقها ومعانيها وأسباب تسمياتها، كما يسلّط الكتاب الضوء على الكتب التي تغوص في تاريخ المكان وجغرافيته راصدة رحلة التطور والحداثة ويتضمن خرائط وصوراً لمعالم المدينة.
وفيما يتعلق بمجال النقد الأدبي تضمنت الإصدارات كتاب «جماليات الإطار.. قراءة في النصوص الموازية.. مجموعة الشاعر أحمد الملا».. يا له من يوم هائل «نموذجاً» للكاتبة عهود منصور حجازي، وتناقش فيه تأثير الإطارات في جمال الصور وتبيين تفاصيلها مقدمة مقاربة مختلفة لتحليل الإطارات التي تؤثر في جمال الصور وإبراز تفاصيلها ضمن السياق الذي توجد فيه، إضافة إلى كتاب «هسيس الخور.. دراسة في حياة وأدب إبراهيم بوملحة» لكاتبه عبيد إبراهيم، ويتناول بتركيز أدب بوملحة الذي تنوع بين سرد وشعر، كما يسلّط الضوء على المناصب الرفيعة التي تقلدها وخدم من خلالها وطنه وأهله، إضافة إلى أعماله ومبادراته الثقافية والإنسانية والخيرية، فضلاً عن عدد كبير من الإصدارات الأدبية وقصص الأطفال.

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