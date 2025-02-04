«كتّاب وأدباء الإمارات» يشارك في معرض نيودلهي للكتاب

نيودلهي (وام)



شارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب، في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، الذي انطلق يوم 1 فبراير الجاري ويختتم يوم 9 من الشهر نفسه، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين الإمارات والهند. وشارك في الجلسة الأولى د. شهاب غانم متحدثاً حول «بناء الجسور الثقافية الإماراتية الهندية»، من خلال الترجمة الشعرية، وتجربته حول العلاقة بين الثقافة الإماراتية والثقافة الهندية، ثم استعرض الحركة الشعرية في الإمارات، وترجمتها إلى أكثر اللغات و اللهجات استخداما في الهند.كما أقيمت ندوة بعنوان «استخدامات الشخصية الهندية عند كتاب القصة في الإمارات» قدمها محسن سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتناول في ورقته استخدامات الشخصية الهندية لدى كتاب القصة القصيرة من المؤسسين ثم الأجيال التي تلتهم مايبرز مدى تطور تلك الشخصية بتطور الزمان والمكان. وضمن مشاركة الاتحاد في فعاليات المعرض، شاركت د. عائشة الغيص بورقة حول «العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، صلات حضارية في عمق التاريخ»، تحدثت فيها عن المتشابه بين اللهجة الهندية واللهجة الإماراتية والمفردات المشتركة بينهما ومثيلاتها في اللهجة الإماراتية وعرضت د. عائشة، مجموعة من الكلمات المحلية الدارجة من مفردات الأوزان والعملات الهندية وأدوات المنزل، كما بينت استخدام تداخل اللغة العربية لدى اللهجات الهندية. الجدير بالذكر أن الجلسات مترجمة إلى عدد من اللغات منها العربية والإنجليزية والهندية، فيما يقدم الكاتب والمخرج السينمائي ناصر اليعقوبي خلال هذه المشاركة، فيلماً تسجيلياً حول التبادل الثقافي والاجتماعي بين البلدين.