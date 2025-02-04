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التعليم والمعرفة

برنامج فعاليات ثري في مكتبة محمد بن راشد

مكتبة محمد بن راشد
5 فبراير 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر فبراير 2025، مجموعة متنوعة من الفعاليات، التي تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية وثقافية وفنية مثل الخط العربي، والخطابة في العصر الرقمي، وإحياء التراث، وكتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى تنظيم حفل توقيع كتاب.
وتبدأ الفعاليات مع ورشة مميزة بعنوان «فن تسجيل الكتب الصوتية» للإعلامية فاطمة الحمّادي. وتُقيم المكتبة ورشة «الخط العربي: بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل»، بالتعاون مع مركز زخرف للفنون، وتحت إشراف الخطّاط الإماراتي المحترف محمد التميمي.
وفي إطار تعزيز المهارات الشخصية وفنون التواصل، تنظم المكتبة ورشة بعنوان «الخطابة في عصر التواصل الرقمي»، والتي تقدمها الإعلامية ميسون عزام. وتستضيف المكتبة حفل توقيع كتاب «Children of the Seven Sands» للكاتب والمستشار الإعلامي ألكساندر ماكناب.
كما ستشهد المكتبة وبالتعاون مع دار «كتّاب للنشر»، حفل إطلاق وتوقيع كتاب «الإمارات بأعين عربية». وفي إطار استراتيجيتها لإحياء التراث الوطني، تنظّم المكتبة فعالية بعنوان «فن النهمة».
وتقدم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «طريقك للأمان والفرص في أوقات التحديات»، والتي تقدّمها الدكتورة غادة دريدي.

مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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