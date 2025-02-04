«الشارقة للشعر النبطي» يتناول تجربتي الغفلي والكتبي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أقيمت في قصر الثقافة بالشارقة، صباح أمس الثلاثاء، ندوة حول شخصيّتي الدورة التاسعة عشرة لمهرجان الشارقة للشعر النبطي، وهما: زعل بن عبيد بن سرحان الغفلي، وعوض بن راشد بالسبع الكتبي. شارك في التعليق على الندوة كلٌّ من الباحث والشاعر الإماراتي علي العبدان، والباحث والشاعر فهد المعمري.

كما حضر الندوة عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد بن إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، وبطي المظلوم، مدير المهرجان، وجمع من الإعلاميين والشعراء والمهتمين. وتحدث الناقد علي العبدان عن الشاعر زعل بن عبيد بن سرحان الغفلي، لافتاً إلى التجربة الغنية والنضج الفني لشاعر ولد سنة 1969، ويعتبر بالنسبة له من شعراء الجيل الثالث في الإمارات.

من جهته، ألقى الباحث فهد المعمري الضوء على تجربة ومشوار الشاعر عوض بن راشد بالسبع الكتبي ومشواره الشعري.

وفي ختام الأمسية التي كرّم فيها المشاركين، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله بن محمد العويس، اتفق المتداخلون من الحضور والباحثان العبدان والمعمري على أهمية التراث الأصيل وتوارثه عبر الأجيال، وأهمية قراءة النتاج الإبداعي للشاعرين.