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التعليم والمعرفة

سلطان بن علي العويس.. تاجر بقلب شاعر

كبار الحضور خلال الندوة (من المصدر)
5 فبراير 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

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ضمن احتفالات ندوة الثقافة والعلوم بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، نظمت الندوة أمسية بعنوان «سلطان بن علي العويس ودوره في المجتمع، الحياة العامة، والعمل الثقافي والاقتصادي»، أدار الندوة بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وشارك فيها سعيد الرقباني، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وزير الزراعة والثروة السمكية الأسبق، وأحمد حميد الطاير، وزير المواصلات سابقاً، ومحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، وحضرها معالي محمد حسين الشعالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، وسلطان صقر السويدي، والدكتور محمد سالم المزروعي، والدكتور سليمان موسى الجاسم، والدكتور سعيد حارب، والدكتورة حصة لوتاه، والدكتور عبدالخالق عبدالله، وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين والإعلاميين.
في بداية الجلسة، قُدم فيلم تسجيلي يستعرض مسيرة سلطان العويس وحياته وتجارته وثقافته وإسهاماته الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد رواد النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات والوطن العربي، ما دعا منظمة اليونيسكو إلى اعتماد عام 2025، عاماً للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد سلطان العويس. وتعد هذه المبادرة واحدة من أبرز مبادرات اليونيسكو للاحتفال برموز الثقافة الأصيلة حول العالم في شتى مجالات الفكر والمعرفة والعلوم.
أكد بلال البدور أن الحديث عن مئوية سلطان العويس يستدعي استعراض مسيرة حياته، وهو أمر مهم للتعريف بأدباء ومبدعي الإمارات للعالم كله. وقدم البدور الشكر والتحية لمؤسسة سلطان بن علي العويس التي اجتهدت بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الإماراتية، لطرح اسم سلطان بن علي العويس للاحتفاء بمئويته.
وتحدث الوزير السابق ورجل الأعمال أحمد الطاير عن أن سلطان بن علي العويس نشأ في بيت تجاري كان والده تاجراً في مجالات اقتصادية عدة في ذلك الوقت، وكان لوالده اليد في تأسيس كثير من الشركات والأعمال التجارية، وكانت أول أعمال سلطان التجارية في الهند، بعدها شرع مع مجموعة من رجال الأعمال في تأسيس بنك دبي الوطني، كأول بنك وطني إماراتي. 
وأضاف أن سلطان بن علي العويس أسهم في تأسيس العديد من المشاريع الاقتصادية، إلى جانب دعمه لمشاريع المساهمة العامة. 
وتحدث سعيد الرقباني مؤكداً أن سلطان بن علي العويس من المبادرين والساعين إلى العمل الإنساني والداعمين للشباب، سواء مالياً أو إنشاء مراكز تدريب، وتعدى الإمارات إلى المساعدة والدعم الإنساني في كثير من الدول العربية.
من جانبه، تطرق محمد المر لدور سلطان العويس في دعم الثقافة والإعلام باعتباره شخصية متعددة الأبعاد، نجحت في كل المجالات، فقد كان معظم أفراد عائلة العويس من كبار المثقفين والمهتمين بالأدب والشعر والفكر، فكان نتاج خلفية ثقافية في عائلته ومجتمعه.

دعم القراءة
علقت الدكتورة حصة لوتاه على أهمية دعم القراءة بين الطلبة، مشيرة إلى ضرورة إطلاق مبادرة باسم سلطان العويس لتحفيز الطلاب، خاصة المواطنين، على الاهتمام بالثقافة والفكر.
وأشار الدكتور محمد مراد عبدالله إلى أهمية الوقف في دعم القطاعات الصحية والتعليمية. واختتمت الروائية فتحية النمر مداخلتها بالتأكيد على أن إرث سلطان العويس لا يقتصر على الإنجازات المادية، بل يمتد إلى أثره الثقافي والإنساني.

سلطان العويس
دبي
الإمارات
ندوة الثقافة والعلوم
بلال البدور
سعيد الرقباني
محمد المر
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