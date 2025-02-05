استراتيجية "جوجل" لعام 2025.. ثورة رقمية في تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي!

شركة جوجل أعلنت عن خططها الطموحة للعام 2025 في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكدت أن هذا العام سيكون محطة فارقة في مسيرتها التقنية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، أن "جوجل" تتجه لتسريع وتيرة تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المستخدمين، مما يجعلها في صدارة الشركات الرائدة في هذا المجال.

رحلة البحث في جوجل نحو الذكاء الاصطناعي

يبدو أن محرك بحث جوجل كما نعرفه اليوم سيصبح شيئًا من الماضي، حيث تخطط الشركة لتحويله إلى مساعد ذكي متكامل بالذكاء الاصطناعي خلال 2025، وفقًا لما أعلنه ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لجوجل.وفق موقع "Techcrunch".

وبدأت جوجل رحلتها في هذا التحول مع إطلاق "AI Overviews"، وهي ميزة مثيرة غيرت طريقة عرض المعلومات لمليارات المستخدمين. وأوضح بيتشاي أن عام 2025 سيكون محطة رئيسية في تطوير البحث، مع توسع الذكاء الاصطناعي ليشمل استفسارات أكثر تعقيدًا.

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تعمل جوجل على تحويل البحث إلى مساعد شخصي يقوم بتصفح الإنترنت وقراءة الصفحات، وتقديم إجابات مباشرة، بدلًا من مجرد عرض "10 روابط زرقاء".

سيعتمد البحث الجديد على تقنيات DeepMind، الذراع البحثي للذكاء الاصطناعي في جوجل، مما يجعله أشبه بمساعد افتراضي متكامل.

وتخطط جوجل لجعل البحث أكثر تفاعلية مثل تجربة الدردشة، بحيث يمكنك طرح أسئلة متابعة والحصول على إجابات أكثر دقة.

AI Overviews كانت البداية، حيث تنوي شركة جوجل تقديم تجارب أكثر ذكاءً وتفاعلاً لمستخدمي البحث.

مشاريع طموحة:

Project Astra –: نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط يمكنه تحليل الفيديو المباشر والإجابة عن الأسئلة في الوقت الفعلي.

Gemini Deep Research –: وكيل بحث ذكي يمكنه إعداد تقارير مفصلة تلقائيًا، مما قد يغير طريقة استخدام الأشخاص لمحرك البحث.

Project Mariner –: تقنية قد تجعل من غير الضروري زيارة المواقع، حيث ستتمكن جوجل على استعراض الصفحات نيابة عن المستخدمين.

هل تصبح تجربة البحث أشبه بالمحادثة؟

يشير بيتشاي إلى أن البحث سيصبح أكثر تفاعلية، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة متابعة، على غرار تجربة الدردشة مع شات بوت.

مع تصاعد شعبية ChatGPT، تدرك جوجل أن عليها التحرك بسرعة للحفاظ على هيمنتها. لذا، بدلاً من مجرد تطوير منافس، تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في صميم تجربة البحث، مما قد يحدث ثورة رقمية في كيفية تفاعلنا مع الإنترنت.

ومع التطور السريع في عالم الذكاء الاصطناعي، تسعى "جوجل" إلى الحفاظ على تنافسيتها أمام نماذج أخرى مثل ChatGPT من OpenAI وDeepSeek الصيني. ويأتي هذا التحديث في وقت تعمل فيه الشركات الكبرى على تعزيز قدرات أنظمتها الذكية لجذب مزيد من المستخدمين والمؤسسات.

لمياء الصديق (أبوظبي)