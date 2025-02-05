المجمع الثقافي بأبوظبي يُطلق موسم فعالياته الجديد

أطلق المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامج موسمه الجديد لعام 2025 والذي يتضمن مجموعة من العروض الموسيقية والأدائية والمعارض الفنية والفعاليات الموجهة للأطفال.

ويتضمن برنامج هذا الموسم، الذي يستمرحتى مايو 2025، مجموعة من العروض الأدائية لنخبة من الموسيقيين البارزين الحائزين على جوائز، بالإضافة لمعارض وأنشطة تعليمية ديناميكية في مكتبة الأطفال والاستوديوهات الفنية التابعة للمجمّع الثقافي، بما في ذلك الدورات وورش العمل.

ويُعزز برنامج الموسم جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى تمكين المشهد الثقافي المحلي ورعاية الإبداع بين المواهب الناشئة وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤيتها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركزٍ عالمي للفنون والثقافة.

وإلى جانب العروض الأدائية يستمر البرنامج العام للأنشطة المتعلِّقة بالمعارض الحالية، إلى جانب استضافته لمجموعة رائعة من المعارض التي تحتفل بالأعمال الفنية المتنوعة والتراث الثقافي.

ويتضمّن البرنامج العام للمجمّع الثقافي حوارات وجولات تعريفية وورش عمل وإقامات ومبادرات إرشادية تهدف إلى إشراك الجمهور من جميع الأعمار، مع رعاية الجيل الجديد من المفكّرين وأصحاب المواهب الإبداعية.

وتعتبر مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمّع الثقافي بمثابة مركز للمعرفة والتعلم المُستدام للأطفال من السنوات المٌبكّرة وحتى سن الـ 14 عاماً.

وتقدّم المكتبة مجموعة غنية من الكتب الخيالية والواقعية والروايات والسِير الذاتية والمواد المرجعية، بلغاتٍ متعددة للقرّاء الصغار، وتجمع المكتبة بين البرامج اليومية والشهرية الخاصة، ممّا يعزّز الإبداع والتعلّم والابتكار.

وتتيح المكتبة الفرصة أمام زوارها من الأطفال للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تركّز على تنمية الطفولة المبكرة والقراءة والكتابة والفنون والحِرف اليدوية والاستكشاف، ضمن مساحات التعلّم والألعاب التفاعلية في المكتبة المرسم الحر، بيت الخط ومركز الفنون الأطفال.

ويواصل المجمّع الثقافي أيضاً تقديم مجموعةٍ واسعة من الدورات التعليمية وورش العمل للكبار والصغار في استوديوهاته الفنية، بما في ذلك بيت الخط والمرسم الحر ومركز فنون الأطفال.

وتوفّر هذه الأماكن الفرصة للجميع لتعزيز مهاراتهم الفنية من خلال مجموعة من التخصّصات مثل الرسم والتصوير والنحت والفخار وتصميم الأزياء والخياطة والخطّ العربي.