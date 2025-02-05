«اللوفر- أبوظبي» ينظم حفلاً موسيقياً 15 فبراير الجاري

أبوظبي (الاتحاد)



يوفر متحف اللوفر أبوظبي يوم 15 فبراير الجاري، مساحة مميزة نابضة بالحيوية من خلال حفل استثنائي، بمشاركة عازف الدي جي «بلاك كوفي» الحاصل على جائزة جرامي، والذي نال إعجاب الجماهير في جميع أنحاء العالم، بموسيقاه المميزة التي تمزج بين الإيقاعات العميقة، واللمسات الروحية، والألحان الأفريقية. كما سينضم إليه نجم الموسيقى الإلكترونية الصاعد «سونا» ليقدم مزيجاً ديناميكياً من الموسيقى الإلكترونية والتقليدية. تستمد نسخة هذا العام الإلهام من معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»، وهو معرض يحتفي بالتراث الثقافي الغني لملوك أفريقيا من خلال الأعمال الفنية والتحف، وستحتفي هذه الفعالية بالتقاليد الإيقاعية والتراث القصصي الأفريقي من خلال مزيج متناغم من الصوت، والحركة، والمشاهد البصرية. لا يُعد هذا الحفل التنكّري فعالية عادية، حيث يمثل احتفالاً غامراً بالموسيقى، والفن، والثقافة.