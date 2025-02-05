«منصة للتوزيع» تختتم مشاركتها في «القاهرة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت شركة منصة للتوزيع، اليوم، مشاركتها المتميّزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أُقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير الجاري، مواصلةً جهودها الهادفة إلى دعم الثقافة العربية، ومنح دور النشر المحلية والمبدعين الإماراتيين والعرب رواجاً عالمياً. ونجحت شركة «منصة» من خلال جناحها في المعرض بتقديم تجربة ثقافية ثرية من خلال بيع وتوزيع مجموعة واسعة من الكتب الإماراتية والعربية، مساهمةً في تعزيز الحراك الأدبي العربي، حيث عرضت ما يقارب 900 عنوان متنوع، بإجمالي 6 آلاف كتاب، وذلك بمشاركة 80 ناشراً إماراتياً.



وأعرب راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، عن الاعتزاز بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم، مشيراً إلى أن منصة تعمل بشكل مستمر على فتح آفاق جديدة للناشرين الإماراتيين من خلال مشاركاتها في المعارض الدولية والإقليمية، بما يساهم في تعريف القراء العرب بثراء وتنوع الإصدارات الإماراتية. وأضاف: فخورون بتمثيل الكتاب الإماراتي في واحد من أكبر المحافل الثقافية في العالم العربي. لقد أتاحت لنا هذه المشاركة فرصة ثمينة لتقديم المحتوى الإماراتي والعربي لجمهور واسع، إذ يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر سنوياً. ونلتزم بمواصلة إثراء ثقافة القراءة وتنويعها، ودعم الناشرين والكتّاب الإماراتيين عبر توفير منافذ متجددة لتسويق إصداراتهم.