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التعليم والمعرفة

«فن أبوظبي» يعلن تمديد «تكليف الفنانين»

من الأعمال المعروضة للغزال في المعرض الجماعي (من المصدر)
6 فبراير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن «فن أبوظبي» تمديد برنامج تكليف الفنانين في المواقع الثقافية حتى 30 أبريل 2025، حيث يتم عرض أعمال الفنانين دينا مطر ومنال محاميد وأحمد سعيد العريف الظاهري في واحة العين وقلعة الجاهلي، والتي عُرضت لأول مرة بالتزامن مع معرض فن أبوظبي في نوفمبر، وتتناول الأعمال الفنية أهمية الغزال في العالم العربي. 
وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: «لقد قمنا بتمديد مواعيد عرض هذا المعرض الجماعي، الذي يستجيب لمفهوم الغزال - وهو رمز ثقافي مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي - للسماح لمزيد من الزوار بالتفاعل مع الأعمال المعروضة من خلال برامج المشاركة العامة على مدار العام، والتي تشمل ورش عمل فنية مجانية وجولات للجمهور».
وفيما يخص الفنانة منال محاميد، فيحمل الغزال صدى ثقافياً عميقاً، ويظهر كرمزٍ قوي في الأدب والشعر والخطاب البيئي. وفي منحوتاتها لواحة العين، تتأمّل محاميد التراث المشترك للغزال في الإمارات والمشرق العربي. 
فيما يقدّم الفنان أحمد سعيد العريف الظاهري أعمالاً جديدة وقديمة موجودة داخل الأسوار التاريخية لقلعة الجاهلي، وتتمحور حول «سلسلة شبلة»، وهي شخصية أسطورية ولدت من ذكريات طفولة الفنان. 
كما تقدّم الفنانة «دينا مطر» مجموعة أعمال جديدة تتضمن الرسم والتطريز والأعمال على الورق.

فن أبوظبي
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ديالا نسيبة
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