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التعليم والمعرفة

مديرة اليونيسكو تشيد باستعادة تاريخ الموصل وهويتها

أحد المواقع الأثرية التي رممت وأعيد إعمارها من قبل اليونيسكو في «الموصل» (وام)
6 فبراير 2025 01:07

العراق (وام)

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أشادت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، أودري أزولاي، الأربعاء، بعد زيارة الجامع النوري الكبير في الموصل، باستعادة المدينة «تاريخها وهويتها» مع قرب انتهاء أعمال ترميمها. قالت أزولاي في كلمة ألقتها في باحة المسجد وخلفها المنارة التي أُعيد إعمارها: «أنا سعيدة للغاية لوقوفي أمامكم وأمام المئذنة التي يزيد عمرها على 850 عاماً، وأن تكون واقفة هنا خلفي، بمثابة عودة لتاريخ المدينة وهويتها».
وعملت «اليونيسكو» على مدى خمسة أعوام على ترميم المعالم الأثرية في المدينة الواقعة بشمال العراق، ومن بين هذه المعالم، المسجد ومنارته، واسمها «الحدباء» لأنها مائلة، وكان المعلمان قد دُمّرا في يونيو 2017.
وأشارت أزولاي إلى أن أعمال ترميم المنارة وتضمّنت «إعادة استخدام نحو 45 ألف قطعة أصلية وفق تقنيات تقليدية»، بهدف الحفاظ على طابعها التاريخي، وعلى ميلانها «كما يريدها سكان الموصل»، ولفتت أزولاي إلى أنه «في السنوات الست الأخيرة، جمعنا أكثر من 115 مليون دولار من أجل أعمال الترميم وإعادة الإعمار، شاكرة الشركاء الأساسيين، وأبرزهم الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي». وأضافت: «وفرنا 7700 وظيفة للسكان المحليين، ودرّبنا نحو 2800 عراقي في قطاعَي التراث والبناء، بغية منح الموصل حياة جديدة».

الموصل
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
الجامع النوري
العراق
أودري أزولاي
الإمارات
اليونيسكو
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