إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي «نصوص مسرحيَّة للكبار 2024 - 2025» التي تهدف إلى دعم وتنشيط التأليف المسرحي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفاز الكاتب العماني أسامة بن زايد الشقصي بالمركز الأول عن نصه «ذات حلم أمس»، وحل مواطنه نعيم بن فتح مبروك في المركز الثاني عن نصه «صهيل الخطايا»، وفاز بالمركز الثالث الكاتب الكويتي موسى محمد بهمن عن نصه «أُمنِیَةُ المَنِیَّة»

وينال صاحب المركز الأول مبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم إماراتي، والثاني 50 ألفاً، والثالث 25 ألفاً، ويكرم الفائزون في الدورة الـ«34» من أيام الشارقة المسرحيَّة، التي تنظم في الفترة (19-26) فبراير الجاري.

والجائزة مخصصة للكتّاب المسرحيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (ممن تزيد أعمارهم على 21 سنة)، ويشترط أن يكتب النص المشارك باللغة العربيَّة الفصحى، إلا للحالات التي يستلزمها البناء الدرامي، وأن تكون الأعمال المشاركة متفردة وجديدة في مضامينها، ومستوفية لشروط الإنتاج بالدولة، مراعية للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقيَّة والأعراف، ويشارك المتسابق بنص مسرحي واحد. كما تشترط الجائزة أن تكون النصوص المسرحيَّة المقدمة للمسابقة معدة للنشر للمرة الأولى، وغير مطبوعة في كتاب أو منشورة سابقاً في الصحف أو الدوريات، أو على المواقع الإلكترونيَّة، وألا تكون قد شاركت أو فازت في مسابقات مشابهة.

ويدعى الفائزون لحضور مراسم توزيع الجائزة إبان دورة الأيام المسرحيَّة المقبلة، وتحتفظ دائرة الثقافة بالشارقة بحقها في نشر الطبعة الأولى للنصوص الفائزة، وحقها في إنتاج العمل خلال العامين الأولين من إعلان الفوز.