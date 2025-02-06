«تريندز» يختتم مشاركته النوعية الرابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته النوعية في النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب على مدار 14 يوماً في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة»، حيث أثرى «تريندز» المعرض بما يزيد على 350 إصداراً علمياً ومعرفياً، إلى جانب مجموعة واسعة من البحوث والدراسات النوعية.

شهدت المشاركة الرابعة لـ«تريندز» في «القاهرة للكتاب» توقيع إصدارين جديدين حول الأمن السيبراني للدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كما قام المركز بمجموعة من الأنشطة البحثية، خلال جولته في القاهرة، تضمّنت تنظيم خمس ندوات وجلسات وحلقات نقاشية، إلى جانب توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة بحثية وعلمية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إن المشاركة الرابعة للمركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب شكّلت فرصة مميزة للتعريف برؤية وأهداف «تريندز» البحثية والمعرفية، وأطلعت الجمهور على خدماته البحثية والتدريبية والاستشارية.

واعتبر العلي، معرض القاهرة الدولي للكتاب منصة عالمية للمفكرين والأدباء والمثقفين، لما يعرضه كل عام من محتوى ثقافي وفكري نوعي أسهم في ترسيخ مكانة المعرض عربياً وعالمياً، كما أصبح ملتقى عالمياً للكتاب، ومنصة دولية للناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» إلى أن المركز يحرص على المشاركة الدورية في كبرى المحافل الثقافية الإقليمية والدولية، بهدف نشر العلم والمعرفة، والإسهام في رفد القراء بمحتوى علمي رصين يفتح الآفاق أمام العقول لاستشراف المستقبل.

وذكر أن المشاركة الرابعة للمركز في «القاهرة للكتاب» شهدت تسلم «تريندز» عضوية اتحاد الناشرين العرب، وهي خطوة تؤكد دور المركز في دعم صناعة النشر إقليمياً ودولياً، كما تعزّز التزامه بنشر الثقافة والمعرفة، وتوسيع نطاق مشاركته في المحافل الثقافية العالمية.

بدورها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، إن جناح المركز، الذي أسهم في نشر الثقافة والمعرفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار 14 يوماً، استقطب العديد من الوزراء والسفراء والمسؤولين والمفكرين والباحثين والأكاديميين، إلى جانب أعداد كبيرة من المهتمين بالمحتوى العلمي والبحثي والمعرفي، الذين أبدوا إعجابهم بمضمون الإصدارات وثرائها وتنوعها.

وأوضحت المرزوقي أن «تريندز» شارك في هذه النسخة الـ56 من «القاهرة للكتاب» بأكثر من 350 إصداراً علمياً وبحثياً ومعرفياً متنوعاً، تضمنت بحوثاً ودراسات اقتصادية وسياسية، إلى جانب سلاسل علمية متخصّصة في الأمن الدولي والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والمناخ والبيئة، وغيرها.

وذكرت مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز» أن فريق المركز بحث أيضاً على مدار 14 يوماً سُبل التعاون والشراكة البحثية والعلمية والمعرفية مع مسؤولي عدد كبير من الأجنحة الدولية، والمؤسسات البحثية والثقافية ومراكز الفكر المشاركة في المعرض، بغرض تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، وتبادل الرؤى والأفكار.