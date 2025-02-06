«مُلتقى متحف زايد الوطني» يناقش دور المتحف في الحفاظ على التراث الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف متحف زايد الوطني الجلسة الثانية من الملتقى، والتي تقام بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بعنوان: «دور متحف زايد الوطني في الحفاظ على التراث الإماراتي»، وذلك يوم السبت 8 فبراير، من الساعة 5 وحتى 6 مساءً، في مجلس المرخانية بمدينة العين. تهدف هذه الجلسات المجتمعية والثقافية العامة التي تُقام باللغة العربية إلى التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعياً إلى الحفاظ على الإرث الثقافي، وضمان استدامته للأجيال القادمة.

وتتمحور الجلسة حول عدة مواضيع رئيسة وهادفة عدة من أبرزها، التعريف برؤى متحف زايد الوطني وجهوده في صون التراث الإماراتي، والتي تمثل جزءاً أساسياً من رسالته، حيث يسعى المتحف من خلال مبادراته ومشاريعه المتنوعة إلى توثيق التراث والتاريخ العريق لدولة الإمارات، والاحتفاء بثقافتها الغنيّة وقصص شعبها من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا الحالي. كما تتضمن الجلسة تعريفاً شاملاً بفريق عمل المتحف ومجالاتهم، وما يبذلونه من جهود لتحقيق أهداف المتحف وتطلعاته.

يتحدث في الجلسة الثانية كل من، أمل بن ذيبان، رئيس قسم التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف زايد الوطني، فاطمة الحمادي، أمين متحف، ولقاء الزعابي، رئيس وحدة الإرشاد الثقافي بالإنابة في المتحف، ويديرها آمنة الحمادي، رئيس وحدة المشاركة المجتمعية في المتحف.