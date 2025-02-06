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التعليم والمعرفة

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «شمس للإبداع»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال افتتاح مهرجان «شمس للإبداع» (وام)
7 فبراير 2025 02:49

الشارقة (وام)

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، النسخة الثالثة من مهرجان «شمس للإبداع» الذي تنظمه مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في مركز أعمالها، وتتواصل فعالياته حتى 9 فبراير الجاري.
وتجول سموه في أرجاء المهرجان، واطلع على الأجنحة التي يضمها الحدث، وتعرض مجموعة من مشاريع رواد الأعمال الشباب والمبدعين، واستمع إلى شرح حول نوعية المشاريع التي يعمل عليها الشباب، وما يقدمونه من منتجات متنوعة في المجالات الفنية والتقنية والأزياء والعطور والهدايا التذكارية واللوحات وغيرها.
وتعرف سموه على المبادرات التي تدعم رواد الأعمال الشباب، وتحفزهم على الإبداع وتطوير أعمالهم؛ لتحقيق الريادة في المشاريع وتعزيز مستواها الاقتصادي، ومنها مشاركتهم في مهرجان شمس للإبداع.
واستمع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى شرح حول ما سيتم تنظيمه خلال المهرجان، والذي يشكل مزيجاً متنوعاً من الفعاليات والعروض الموسيقية الحية التي سيقدمها نخبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى المعارض الفنية وورش العمل الثقافية والترفيهية، وعرض مجموعة من الأفلام التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، والاستمتاع بتذوق مجموعة واسعة من الأطعمة التي تقدمها مشاريع الشباب الخاصة بالطعام المشاركة في المهرجان.. وسيقدم شمس للإبداع مجموعة متنوعة من المسابقات التفاعلية، وفرصاً للفوز، ودخول السحب على جوائز قيمة.
يعد المهرجان منصة متميزة لعرض الابتكارات والمشاريع الريادية أمام جمهور واسع من المستثمرين والخبراء والمتخصصين، ويوفر فرصة للاستفادة، واستكشاف فرص التعاون، وتسليط الضوء على إبداعاتهم التي تساهم في تطوير المشهد الاقتصادي والثقافي.
حضر افتتاح المهرجان إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كلٌ من محمد عبد الله بن حليس الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعدد من المسؤولين.

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