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التعليم والمعرفة

ولي عهد الفجيرة يلتقي محمد المر ويطّلع على مُستجدّات المشهد الثقافي في الدولة

ولي عهد الفجيرة خلال لقائه محمد المر (وام)
7 فبراير 2025 02:49

أبوظبي (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. واطلع سموه خلال اللقاء، على تطورات ومُستجدات المشهد الثقافي في الدولة، والمبادرات والمشاريع التي تخدم تعزيز هذا القطاع الحيوي في المُجتمع.
وأكد سموّه، دور المؤسسات الثقافية في غرس ونشر الثقافة والمعرفة والإبداع بين أفراد المجتمع، خاصةً الأطفال والناشئة والشباب، انطلاقاً من دورها المحوري في تطوير وعي الفرد، وبناء أجيال واعية متمكّنة معرفياً، وتمكينها في مسيرة بناء الوطن ومستقبله.
وأشار سموه إلى الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الفكر والثقافة، وأهمية نشر المعرفة بين الأفراد، ودعم المبادرات الثقافية التي ترتقي بهذا القطاع، وتعزّز تنافسيته على مستوى العالم.
وعبّر معالي محمد المر عن شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الدور الكبير لسموه في تطوير المجال الثقافي في إمارة الفجيرة، واهتمام سموّه بالمشاريع النوعيّة والرائدة التي ترتقي بالعمل الثقافي وأهدافه على مستوى الدولة.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمال الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

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