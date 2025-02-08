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"تيك توك" تتيح لمستخدمي أندرويد بأميركا تحميل التطبيق

"تيك توك"
8 فبراير 2025 09:50

قالت تيك توك أمس الجمعة إنها ستسمح لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة بتحميل تطبيق التيك توك واستخدامه من خلال أدوات على موقعها الإلكتروني.

ولم تُعيد آبل وجوجل تطبيق تيك توك إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما منذ سريان قانون أميركي في 19 يناير يطالب شركة بايت دانس المالكة للتطبيق ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في اليوم التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، على أمر تنفيذي يقضي بتعليق تطبيق القانون لمدة 75 يوما.

وقال ترامب إنه يجري محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك ومن المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل التطبيق هذا الشهر. ويضم التطبيق حوالي 170 مليون مستخدم أميركي.

ووقع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يوم الاثنين يأمر بإنشاء صندوق ثروة سيادي في غضون العام المقبل من أجل إمكانية شراء تيك توك.


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المصدر: وكالات
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