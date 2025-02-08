صقر بن سعود المعلا يشهد انطلاق «فن أم القيوين 2025»

أم القيوين (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، انطلاق النسخة الرابعة من معرض «فن أم القيوين 2025» الذي ينظم بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، وجمعية الإمارات للطبيعة، في شاليهات كاسا ميكوكو الواقعة في قلب محمية أم القيوين للقرم.

استدامة بيئية

يجسد المعرض التزام الإمارة بتعزيز الثقافة وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، من خلال دمج الفنون مع المبادرات البيئية؛ بهدف إلهام المجتمع ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويركز المعرض هذا العام على موضوع الطبيعة والتراث، مسلطاً الضوء على التكامل بين الفن والإرث الثقافي والاستدامة مع تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي البيئي.

وأكد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، أن معرض «فن أم القيوين 2025» يعكس الرؤية الطموحة للإمارة في تحقيق توازن بين التطور الحضاري والحفاظ على البيئة الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يُعد منبراً هاماً لتعزيز القيم الثقافية والبيئية، وترسيخ مفهوم الاستدامة كنهج أساسي في جميع مجالات الحياة، مما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانة أم القيوين وجهة مستدامة تستقطب المهتمين بالفن والطبيعة على حد سواء.

فرصة فريدة

من جانبه، قال هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، إن المعرض يعد نافذة لاستكشاف جمال الطبيعة وإرث أم القيوين الثقافي، حيث يجسد توجهاً ثقافياً فنياً متكاملاً، ويتيح للفنانين فرصة فريدة للتفاعل والمشاركة في الأنشطة الإبداعية المتنوعة التي تتناسب مع جميع المشاركين، مما يعزز التجربة الفنية والإبداعية.

فيما قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة «تشكل شراكتنا مع معرض «فن أم القيوين 2025» فرصة متميزة لتعزيز علاقتنا مع المجتمع، وتسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النظم البيئية الساحلية في الإمارات، كما ينسجم المعرض مع جهودنا في دعم التحول البيولوجي، وتعزيز استدامة القطاعات الاقتصادية التي تعد جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الأزرق المستدام في أم القيوين».

مراقبة أشجار القرم

يقدم المعرض لزوّاره مجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية كالعروض الفنية، والتجارب الفنية الاجتماعية، وعروض التراث والأنشطة البحرية. كما يتيح فرصاً للتجول في الطبيعة برفقة فريق من جمعية الإمارات للطبيعة، لمراقبة أشجار القرم المزروعة في محمية أم القيوين للقرم، في خطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية البيئة الطبيعية والمحافظة على الموارد البيئية الحيوية.

وتستمر أنشطة المعرض حتى يوم غدٍ الأحد من الساعة 11:00 صباحاً، حتى الساعة 6:00 مساء.