الشارقة تستضيف «التنفيذي لمتخصصي النشر»

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب»، خلال مشاركتها في فعاليات «معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025»، الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجاري في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي الجديد «بهارات ماندابام، براجاتي ميدان»، بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن الشارقة ستحتضن «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر».ويعقد البرنامج في الجامعة الأميركية بالشارقة، في الفترة من 14 إلى 17 أبريل المقبل، بالتعاون بين هيئة الشارقة للكتاب وجامعة نيويورك، والجامعة الأميركية في الشارقة، برعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ويعد البرنامج الوحيد من نوعه الذي يعقد خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويستهدف المديرين التنفيذيين في قطاع النشر.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير خطط نشر عالمية متكاملة، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التسويق، العقود، تحليل البيانات، والتصميم، بالإضافة إلى تعلم استراتيجيات متقدمة في تطوير المحتوى والتسويق والمبيعات.

محطة أساسية

قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للمعرفة، ومدّ جسور الحوار الثقافي مع مختلف الشعوب، فمن خلال لقاءاتنا مع الناشرين والكتّاب والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب في الهند، نعمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة والتوزيع، بما يتيح للأدب العربي حضوراً أوسع في المشهد العالمي، ويفتح فرصاً جديدة للناشرين الإماراتيين للوصول إلى أسواق واعدة».

وأضاف: «بقيادة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تواصل الهيئة دورها في تعزيز التواصل الثقافي وتطوير قطاع النشر، مستندةً إلى خبراتها الطويلة في بناء الشراكات الفاعلة مع الناشرين حول العالم، إذ يمثل معرض نيودلهي للكتاب محطة أساسية في جهودنا لتوثيق الروابط مع قطاع النشر الهندي، حيث نحرص على استكشاف سبل دعم الناشرين الهنود للوصول إلى القرّاء العرب، إيماناً بأن المعرفة قوةٌ مشتركة لا تعترف بالحدود، وأن الكتاب هو الوسيلة الأهم لتعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات».



ثقة عالمية

أكد منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أن الهيئة تضع نصب أعينها أهمية تزويد الناشرين بالمهارات المهنية والعملية اللازمة، باعتبار ذلك قاعدة أساسية للارتقاء بقطاع النشر. وأوضح أن النشر في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مهارات جديدة تختلف عن تلك التي كان يعتمد عليها القطاع سابقاً. وأضاف الحساني أن اختيار الشارقة كأول مدينة خارج الولايات المتحدة الأميركية لاستضافة هذا البرنامج الدولي، بالتعاون مع جامعة نيويورك، يعكس الثقة العالمية بمكانة الشارقة كمركز ثقافي عالمي وقبلة للنشر وصناعة المعرفة.

منتدى CEO Speak

وفي إطار جهودها لترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي لصناعة النشر وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف الأسواق العالمية، شاركت هيئة الشارقة للكتاب، خلال حضورها فعاليات معرض نيودلهي الدولي للكتاب، في الدورة الثانية عشرة من منتدى CEO Speak Over Chairman's Breakfast المنصة العالمية التي تجمع الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات النشر، وألقى أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، خلال المنتدى، كلمة سلط فيها الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه الشارقة في صناعة النشر، مستعرضاً المبادرات التي عززت مكانتها كمركز عالمي للنشر والثقافة.



رائدات النشر

على هامش مشاركتها في المعرض ضمن جناح هيئة الشارقة للكتاب، نظّمت مبادرة «ببلش هير» التي أسستها الشيخة بدور القاسمي، الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية، جلسة نقاشية بعنوان «صعود رائدات الأعمال في مجال النشر بالهند - التغلّب على التحديات والاحتفاء بالإنجازات»، بمشاركة أربيتا داس، مؤسسة «دار يودا للنشر»، وريتشا جا، مؤسسة «بيكل يولك للكتب»، وتريشا دي نيوجي، مديرة العمليات في «نيوجي للكتب».

وتحدثت المشاركات في الجلسة عن تجاربهن الشخصية والتحديات التي واجهتها كل واحدة منهن في عالم النشر.







الوفد المشارك

يضم وفد الإمارة المشارك في المعرض نخبة من المؤسسات والجهات الثقافية الرائدة في الشارقة، وهي، «مجموعة كلمات»، و«منشورات القاسمي»، و«الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال»، و«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، و«دائرة الثقافة»، و«ببلش هير»، والتي تعقد اجتماعات استراتيجية مع الجهات الدولية المشاركة في المعرض.