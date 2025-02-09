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اختتام «مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل» في الشارقة

اختتام «مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل» في الشارقة
9 فبراير 2025 21:46

الشارقة (وام)
اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل، الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في حديقة النخيل بالشارقة، خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري، تحت شعار «حين تحيا الكتب.. تسطر حكايات المستقبل»، وسط إقبال جماهيري كبير تجاوز عشرات الآلاف.
توجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بالشكر الجزيل للمتطوعين على جهودهم التي كان لها الأثر الكبير في نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه معربة عن التقدير لزوّار المهرجان، ولجميع المنظمين والداعمين، والرعاة الإعلاميين، مؤكدة أن هذه الجهود تُعد من أهم الركائز التي ساهمت في استدامة تنظيم المهرجان منذ عام 2006، مشيرة إلى أن المدينة تولي اهتماماً خاصاً بالاستدامة وتنمية الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية في كافة فعالياتها.
وأضافت الشيخة جميلة أن المدينة استجابت منذ عام 2020 لطلبات المجتمع بجعل مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل مستداماً، عقب النجاح الكبير في الدورات السابقة، حيث قررت تنظيم «سوق الوراقين للكتب المستعملة» في أول سبت من كل شهر، مواصلةً دورها الثقافي والمعرفي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع.
كما أشادت الشيخة جميلة بإقبال وتفاعل الجمهور مع المهرجان، مثمنةً جهود المشاركين التي أسهمت في نجاح الدورة التاسعة بكل تفاصيلها، من انضباط وتنظيم وتنوع في الكتب القيّمة والوسائل التعليمية والفعاليات المصاحبة.
وشهد ختام المهرجان فعاليات «يوم التراث الإماراتي»، التي جسدت العراقة والأصالة والعادات الإماراتية، حيث استعرض الزوار منظومة القيم والأخلاق الإماراتية المعروفة بـ«السنع الإماراتي»، التي تعبّر عن الهوية الوطنية، وتستند إلى مبادئ الشهامة، والكرم، والتراحم.
كما شهد اليوم تنظيم فعالية «حق الليلة»، بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل، بالإضافة إلى تقديم المأكولات الشعبية الإماراتية، وتنظيم مسابقات ثقافية حول دولة الإمارات، وتكريم الفائزين.
وشهد المهرجان مشاركة عيسى عبد الكريم اليافعي، رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة وصانع المحتوى المعروف بـ«الرحّال»، الذي تطوع من خلال «هوايته الاحترافية» لتحضير وجبة بحرية لزوار المهرجان في «دوار السعادة البحري».
وأكد اليافعي أن لمهرجان الوراقين مكانة خاصة في نفسه، مشيراً إلى تطوعه في دورات سابقة ضمن لجنة فرز وتصنيف الكتب، ووجه الشكر لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ولجميع العاملين، متمنياً لها دوام النجاح.
وأعلنت الإدارة العليا لمهرجان الوراقين للكتاب المستعمل عن تخفيض بنسبة 50% على جميع أسعار الكتب في اليوم الختامي للمهرجان، وذلك نتيجة للإقبال الكبير على المهرجان، كما تم توفير «باقات الكتب» التي تحتوي على مجموعة من الكتب القيمة بأسعار مخفضة، حيث تم بيع هذه الباقات مع تخفيض ملحوظ على سعرها.

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