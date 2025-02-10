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التعليم والمعرفة

الصين تكشف عن أسرع روبوت رباعي الأرجل في العالم

الصين تكشف عن أسرع روبوت رباعي الأرجل في العالم
10 فبراير 2025 12:43

طور باحثون صينيون روبوتا رباعي الأرجل يعد الأسرع من نوعه في العالم، إذ تصل سرعته إلى 10 أمتار في الثانية ، في إنجاز علمي يقترب من سرعة العدائين المحترفين في سباقات المسافات القصيرة.

 

وذكرت قناة الصين المركزية، نقلا عن مركز هانغتشو الدولي للابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لجامعة تشجيانغ، أن الروبوت الجديد الذي أطلق عليه اسم "النمر الأسود"، يتميز بتصميمه الديناميكي ولونه الأسود، وأظهر قدرات متميزة في الحركة السريعة على جهاز المشي المتخصص.

 

وقال جين يونغ بين، الباحث في معهد الروبوتات البشرية التابع للمركز، إن الروبوت تمكن من الحفاظ على سرعته القياسية لمدة تجاوزت 10 ثوانٍ، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الأداء يتطلب ظروفاً خاصة من حيث نوعية الأرضية وتدفق الطاقة الكهربائية.

 

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ويتميز الروبوت الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركتي "جينغشي تكنولوجي" و"هانغتشو كيلدا" للروبوتات، بوزن 38 كيلوجراماً وارتفاع 0.63 متر، وتم الإعلان عنه رسمياً في 13 يناير الماضي في منطقة شياوشان بمدينة هانغتشو.

 

ويعمل فريق البحث حالياً على تطوير الجيل التالي من الروبوت بهدف رفع سرعته إلى 15 متراً في الثانية، لتعزيز قدراته في مجالات متعددة تشمل عمليات الإنقاذ والطوارئ والتطبيقات الصناعية.

المصدر: وام
روبوتات
الصين
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