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«الشارقة للشعر النبطي» يتواصل بالذيد

«الشارقة للشعر النبطي» يتواصل بالذيد
10 فبراير 2025 15:18

الشارقة (الاتحاد)

تواصل مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته التاسعة عشرة، بأمسية في المركز الثقافي بمدينة الذيد، اشتملت على أغراض ومواضيع متنوعة ما بين الذات والقراءة للوطن. حضر الأمسية، وكرّم الشعراء الشاعر بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي، بحضور جمع من أهالي وشعراء الذيد والإعلاميين. وتغنى المشاركون في الأمسية بالشارقة ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما حملت قصائدهم جمال مدينة الذيد وطبيعتها الخلابة، ونهضت أشعارهم بالذات وحضورها العاطفي.
شارك في الأمسية التي أدارها الشاعر والإعلامي السعودي راشد القناص، كلٌّ من: نوال سالم (الإمارات)، محمد البادي (سلطنة عمان)، جواهر بورشيد (قطر)، مروي السديري(السعودية)، خالد الماجد (الكويت)، وطلال رشراش(سوريا). 

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