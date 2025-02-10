انطلاق «أيام الشارقة المسرحية 19».. الأربعاء المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق بقصر الثقافة بالشارقة، مساء الأربعاء 19 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان «أيام الشارقة التراثيّة».

وفي مؤتمر صحفي حضره أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، ومدير المهرجان، قالت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان: إنّ «أيام الشارقة المسرحية»، والتي تستمر حتى 26 فبراير الجاري، ستشهد نشاطات حافلة ومتنوعة من العروض المسرحيّة، ومشاركة واسعة لفرق محليّة، لافتةً إلى 15 عرضاً مسرحياً، واستضافة عدد من الشخصيّات المسرحيّة العربيّة.

وقالت: إنّ المهرجان سيفتتح بالعرض التونسي «البخارة» الفائز بـ «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» لعام 2024، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، وجرت فعاليات دورته الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط.

وأشارت المعيني إلى أعضاء لجنة التحكيم والمكونة من: الممثل والكاتب الإماراتي عبدالله راشد، والمخرج التونسي غازي زغباني، والباحث والمخرج الجزائري الدكتور لخضر منصوري، والناقدة الفنية المصرية الدكتورة ياسمين فراج، والكاتب والمخرج المغربي الدكتور عبدالمجيد شكير.

كما ذكرت عروض المهرجان المتنافسة في المسابقة، وهي: «علكة صالح» تأليف علي جمال، وإخراج حسن رجب، لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، و«عرائس النار» تأليف باسمة يونس، وإخراج إلهام محمد، لمسرح خورفكان للفنون، و«صرخات من الهاوية» تأليف عبدالله إسماعيل عبدالله، وإخراج عبدالرحمن الملا، لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«كعب ونصف حذاء» من تأليف وإخراج محمد صالح، جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، و«جر محراثك» إعداد وإخراج مهند كريم، لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، و«بابا» تأليف وإخراج محمد العامري، لفرقة مسرح الشارقة الوطني.

وفي مسار العروض التي ستقدم خارج المسابقة، أشارت المعيني إلى مسرحيات: «دق خشوم» تأليف وإخراج عبدالله المهيري، لمسرح دبي الوطني، و«فئران القطن» تأليف وإخراج علي جمال، لمسرح دبي الأهلي و«اليوم التالي للحب» تأليف أحمد الماجد، وإخراج مروان الصلعاوي، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح. «في انتظار العائلة» تأليف أسامة زايد، وإخراج سعيد الهرش، لمسرح الفجيرة، و«يانصيب» إعداد مهند كريم، وإخراج نصر الدين عبيدي، لمسرح العين الشعبي، و«عرج السواحل» تأليف سالم الحتاوي، وإخراج عيسى كايد، لمسرح أم القيوين الوطني.

كما أشارت إلى تقديم عملين من الدورة الحادية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: «أغنية الوداع» للمخرج طلال البلوشي، وعرض «الملاذ» للمخرج جاسم غريب. كما أشارت المعيني إلى فوز الفنان السوري أسعد فضة بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الثامنة عشرة.

وقالت إنّ الفنانة الإماراتية مريم سلطان ستكون الشخصيّة المحليّة المكرّمة للمهرجان، تقديراً لمسيرتها الفنية.

وتشتمل أيام الشارقة المسرحية على الملتقى الفكري، والذي يقام هذه الدورة تحت عنوان «النقد.. ذاكرة المسرح العربي»، ويستضيف نخبة من النقّاد الإماراتيين والخليجيين والعرب.

كما تستضيف «الأيام» ملتقى الشارقة الثالث عشر لأوائل المسرح العربي، الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي كليات ومعاهد المسرح في الوطن العربي. كما تقام في المهرجان ندوات حول «الأندلس في المسرح العربي»، و«المسرح وفن المقامة.. الكائن والممكن»، و«المسرح والتنوير».