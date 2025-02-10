«إكسبوجر 2025» يستعرض روائع السرد البصري وأعمالاً فنية استثنائية

الشارقة (الاتحاد)

يستعرض المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2025» في نسخته التاسعة أعمالاً فوتوغرافية، التقطتها عدسات نخبة من أفضل مصوري العالم، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المعارض الفردية والجماعية.

ويقدم المهرجان لعشاق الفن البصري، ومحبي اقتناء الصور الفوتوغرافية، والمستثمرين فرصة حصرية، لاقتناء صور فنية تتجاوز قيمتها 12 مليون درهم، محولاً منطقة الجادة في الشارقة إلى مركز عالمي لفنون السرد البصري والقصص المرئية خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

ويفتح «إكسبوجر 2025»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أبوابه للزوار والهواة والخبراء، موفراً لهم فرصة اختيار إصدارات فوتوغرافية تتراوح أسعارها بين 3200 درهم و890 ألف درهم.

وتُجسّد هذه الأعمال جماليات وتنوع الإبداع البصري، وتلبي مختلف الاهتمامات والتطلعات والتخصصات، بدءاً من المشترين وهواة اقتناء وجمع الأعمال الفنية المحترفين وصولاً إلى المستثمرين في عالم الفن.

وتغطي معارض «إكسبوجر 2025» مجموعة متنوعة من أنواع الفنون البصرية، كالتصوير الصحفي والوثائقي، والتصوير الفني والإبداعي، كما توفر لمحبي الطبيعة والحياة البرية فرصة استكشاف أعمال فنية توثّق مشاهد طبيعية نادرة، وأنواعاً مهددة بالانقراض، وتصحب هواة تصوير الرحلات والمغامرات في رحلة حول العالم من خلال الفن البصري لعدسات أفضل المصورين على الصعيد العالمي.

ويسلط المهرجان الضوء على تصوير البورتريه والتصوير الثقافي الذي يروي قصصاً إنسانية متنوعة، إلى جانب تصوير حياة الشارع، كما يمكّن عشاق التصوير الرياضي والحركي والتصوير الليلي من التعمق في سرديات بصرية حركية مدهشة.

وتضم قائمة الفنانين العالميين المشاركين في «إكسبوجر» 2025 المصور والناشط البيئي الحائز على جوائز عالمية سيباستيان كوبلاند، الذي يقدم معرض «الزوال» حول التغير المناخي، ويشمل صورة من أشهر أعماله الفنية، والتي تبلغ قيمتها 900 ألف درهم، كما يقدم المصور سورين سولكير، المعروف بالتقاط صور البورتريه للمشاهير الموسيقيين، وتصوير تشكيلات أسراب الطيور أثناء تحليقها، فيقدم معرض «الشمس السوداء» ويتضمن صوراً حصرية تقدر قيمتها بـ550 ألف درهم، في حين تستكشف مصورة الأزياء وعالم التجميل أندريا بيلوسو، الاستدامة في معرض «فنون من أجل المستقبل»، ويتضمن صوراً بقيمة 627 ألف درهم.

ويضمن «إكسبوجر 2025» لجميع ذواقي التصوير فرصة شراء عمل فريد ذي قيمة فنية عالية، مع تقديم خدمات التأطير العصرية بوساطة خبراء في هذا المجال في مقر المهرجان، إذ لا تشكل هذه الصور المطبوعة جزءاً من المجموعات الفنية الخاصة لمشتريها فحسب، وإنما استثمارات تشكّل قيمة مضافة في عالم فن السرد البصري.

وإلى جانب هذه المجموعة الواسعة من المعارض الفردية، يقدم «إكسبوجر» معارض جماعية مشتركة، تتضمن الأعمال الفائزة في «مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي»، ومعرض «الطريق إلى إكسبوجر» لأعضاء «اتحاد المصورين العرب»، ومعرض «نساء الشارقة» وتقدمه «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، بالإضافة إلى تكريم المتميزين من خلال معارض للأعمال المشاركة في «برنامج عدسة العالم»، الذي يكرّم مصوراً واحداً ومصورة واحدة من كل قارة من ست قارات مختلفة، إلى جانب «جائزة المصور الصحفي المستقل»، التي ترصد أفضل الأعمال المتميزة في التصوير الفوتوغرافي الصحفي المعاصر.