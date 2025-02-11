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التعليم والمعرفة

إطلاق أدوات آمنة للذكاء الاصطناعي

جانب من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي في باريس
11 فبراير 2025 14:00

أعلن فاعلون في المجال التكنولوجي، أنهم يطلقون مؤسسة لتوفير أدوات ذكاء اصطناعي آمنة، على هامش القمة الدولية للذكاء الاصطناعي المقامة في باريس.
وقال رئيس "جوجل" السابق إريك شميت في بيان إنّ مبادرة "ذي روبست أوبن اونلاين سايفتي تولز" (ROOST) ستنشئ "بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير وقابلة للتشغيل المتبادل ومناسبة لعصر الذكاء الاصطناعي"، وهو مجهود مدعوم من شركة "اوبن ايه آي" البارزة في القطاع.

وأضاف أن "روست" ROOST "ستعالج فجوة كبيرة في السلامة الرقمية، خصوصا سلامة الأطفال عبر الإنترنت، من خلال توفير أدوات آمنة مجانية ومفتوحة المصدر للمؤسسات العامة والخاصة من مختلف الأحجام في كل أنحاء العالم".
وتستضيف باريس قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي تجمع قادة سياسيين ومسؤولين في القطاع التكنولوجي، لمناقشة أفضل السبل لتنظيم هذه التكنولوجيا التي أحدثت ثورة سريعة في مجالات كثيرة.
 
المساعدة التي ستوفرها "روست" تتضمن "أدوات مجانية ومفتوحة المصدر وسهلة الاستخدام لرصد المواد التي تهدد سلامة الأطفال والإبلاغ عنها".

وأشار إلى أنّ المؤسسة التي تتخذ من جامعة كولومبيا في نيويورك مقرا، ستستخدم أيضا نماذج لغوية كبيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي "لتشغيل البنية التحتية الآمنة".

وأكدت "روست" أنها جمعت 27 مليون دولار من التمويل الذي سيغطي "السنوات الأربع الأولى من عملها"، من جهات مانحة بينها "مجموعة من المؤسسات الخيرية وشركات التكنولوجيا الكبرى".

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