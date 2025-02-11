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التعليم والمعرفة

انطلاق الدورة الـ19 في علم المكتبات والمعلومات بمركز جمعة الماجد

انطلاق الدورة الـ19 في علم المكتبات والمعلومات بمركز جمعة الماجد
11 فبراير 2025 17:38

دبي (الاتحاد)
 انطلقت، أمس الأول الاثنين، في مقر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، فعاليات الدورة التاسعة عشرة في علم المكتبات والمعلومات، التي جاءت هذا العام تحت عنوان «عالم المكتبات.. بوابة المستقبل الرقمي للمعرفة». يقدم الدورة نخبة من العاملين في المركز، تحت إشراف رياض طاهر رضوان، رئيس قسم المعالجة الفنية والمستودعات، وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، بمشاركة 32 متخصصاً ومتخصصة من العاملين في مجال المكتبات بالمؤسسات الحكومية والخاصة.تهدف الدورة إلى تطوير مهارات العاملين في المكتبات ومصادر التعلم، عبر التدريب على أحدث البرامج والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. وقد افتُتِحت فعاليات الدورة بكلمة ألقاها الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، الذي نقل خلالها تحيات جمعة الماجد للمشاركين، مؤكداً حرص المركز على إقامة مثل هذه الدورات التي تسهم في صقل مهارات العاملين في قطاع المكتبات والمعلومات.
وأشار مدير عام المركز إلى أن المركز، بالإضافة إلى دورة المكتبات، يُنظم سنوياً دورات علمية متخصصة مجانية للجمهور، مثل دورة الأرشفة الإلكترونية، ودورة تحقيق المخطوطات، ودورة ترميم وصيانة المخطوطات.
من جانبه، استعرض رياض طاهر رضوان، المشرف العلمي على الدورة، أبرز محاور البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة سبعة أيام، متمنياً للمشاركين التوفيق والاستفادة من محتوى الدورة. وتشمل الموضوعات المطروحة: بناء وتنمية المقتنيات في المكتبات، والإهداء والتبادل في المكتبات، وإدارة الدوريات في المكتبات العامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبات، والتحول الرقمي في المكتبات، والإجراءات الفنية لأوعية المعلومات الورقية والرقمية (الفهرسة، التصنيف، التحليل الموضوعي)، بالإضافة إلى تقييم الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات.

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