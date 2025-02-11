«الشارقة 19 للشعر النبطي» يختتم فعالياته في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس بالمركز الثقافي بمدينة كلباء في الشارقة، فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان الشارقة للشعر النبطي، بحضورالشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشاعر بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي مدير المهرجان.

شارك في الأمسية الشاعر وعازف الربابة الإماراتي عبيد الشوين، والشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، والشاعر الأردني عبدالله العجوري، والشاعر العُماني أحمد المعشني، والشاعر العراقي خالد النبهان، والشاعرة السعوديّة العنود الوصليّة.