«بينالي أبوظبي للفن العام» يطلق المجموعة الثانية من الأعمال الفنية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بينالي أبوظبي للفن العام المجموعة الثانية من الأعمال الفنية المشاركة في دورته الافتتاحية، يوم 8 فبراير، حيث تتضمن المجموعة 9 أعمال وتركيبات فنية جديدة في مواقع مميزة عبر الإمارة. يستمر بينالي أبوظبي للفن العام حتى 30 أبريل المقبل، حيث يحوّل العديد من مواقع أبوظبي إلى احتفالية بالفن والثقافة والمجتمع على مستوى الإمارة. ويضم المعرض تركيبات فنية خاصة بالموقع، أبدعها أكثر من 70 فناناً من الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع، بما في ذلك 40 عملاً جديداً تم التكليف بها، والتي تتخذ مواقع استراتيجية في مناطق مركزية ضمن أبوظبي والعين.

وبعد انطلاقته المميزة في نوفمبر الماضي، استكمل المعرض مجموعته الفنية، من خلال إضافة الأعمال الجديدة لمجموعة أنغا الفنية، وأركيتيكتورا إكسبانديدا، وعائشة حاضر، ولوسيا كوخ، ورند عبد الجبار، وطارق كيسوانسون، وصوفيا بالاجاموالا، ونينا أوكور، بالإضافة إلى عمل فني من إبداع اتيليه عزيز القطامي، والذي سيستمر العمل عليه في محطة الباصات الرئيسة.

تستضيف دروب المعرض الثمانية، خلال الأشهر الباقية للمعرض، المزيد من التركيبات الفنية الجديدة من إبداع حسين شريف، وإميلي جاسر، ورامي قاشوع × حرفيات الإمارات، وعلياء فريد، ولطيفة سعيد. وسيكون هناك عرض أدائي تشاركي تقدمه موبايل أكاديمي برلين سيختتم احتفالات البينالي في أبريل.

تتوزع التركيبات الفنية على درب كورنيش أبوظبي، ودرب حدائق أبوظبي العامة، ودرب محطة الباصات الرئيسة، ودرب وسط مدينة أبوظبي، ودرب سوق السجاد، ودرب المسرح الوطني، ودرب المجمّع الثقافي، ودرب واحة العين. ويمكن استكشاف دروب البينالي بسهولة، إما بالسيارة، أو سيراً على الأقدام.

وكجزء من المجموعة الثانية للمعرض، سيتم تنظيم برنامج عام للزوار من جميع الأعمار والاهتمامات في مختلف مواقع البينالي، مثل محطة الباصات الرئيسة، وهي عبارة عن مبنى تراثي حديث يقع وسط المدينة، والتي ستستضيف العديد من الفعاليات. ويتضمن البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الجلسات الحوارية، والجولات، وورش العمل، والعروض الأدائية، وأنشطة العافية، وغيرها. كما يتضمن البرنامج عروض أفلام تقام في المجمّع الثقافي، مثل «دراما 1882» (2024) للفنان وائل شوقي- الذي عرض لأول مرة في بينالي البندقية، وعروضاً أدائية عامة، بالتعاون مع الفنان كريستوفر جوشوا بينتون والمجتمع في سوق السجاد.

قالت ريم فضة، مديرة البرامج الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يمثل إطلاق بينالي أبوظبي للفن العام علامة بارزة في المشهد الفني لأبوظبي. وتقدم الأعمال الفنية التي نكشف عنها اليوم، كجزء من المجموعة الثانية في بينالي أبوظبي للفن العام، طيفاً متنوعاً من وجهات النظر حول مفهوم العامة، ضمن هذا سياقنا الثقافي الفريد. وتستكشف هذه التركيبات الفنية معاً العلاقات المتداخلة بين البيئة والمجتمع والحياة الحضرية والأصالة، وكيفية تحديد هذه العناصر للمساحات العامة في أبوظبي والعين».

من جانبها قالت كليمنس بيرغال، مديرة الفن العام في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعد بينالي أبوظبي للفن العام أحد الركائز الثلاث لمبادرة «أبوظبي للفن العام». ويعكس الحدث، من خلال تعدد الفنانين وتنوع الأعمال الفنية المعروضة، مساعي أبوظبي المستمرة لدمج الفن في نسيج المجتمع، وجعله بمتناول الجميع. كما يسلط الحدث الضوء على مساهمة البرنامج في الحفاظ على المساحات المعمارية والحضرية المهمة. ومع كل عمل تركيبي، نستخدم قوة الفن العام لتعزيز الإرث الإبداعي والبنية التحتية الثقافية وجودة الحياة داخل أبوظبي من خلال صناعة الأماكن، وترسيخ الذاكرة الجماعية».