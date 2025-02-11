«أبوظبي للغة العربية» يعرض مخطوطة «الخيول الشرقية وسلالاتها» النادرة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي نُظّم في قرية الوثبة في 7 فبراير 2025.

وقدّم عرضاً خاصاً لمخطوطة «الخيول الشرقية وسلالاتها»، وهي من مقتنيات مكتبة قصر الوطن ومن أندر الكتب التراثية التي يزيد عمرها على 200 عام عن الخيول العربية.

تعكس المشاركة التزام المركز بنشر الثقافة العربية والتراث العربي الأصيل والتعريف بجماليات اللغة العربية من خلال المخطوطات التاريخية، وتوسيع انتشار إصداراته، وعرضها للجمهور في الفعاليات الرياضية والثقافية المتنوّعة، بما ينسجم مع اهتماماتهم.

وتنطلق من رؤية اعتمدها المركز لتحقيق إستراتيجيته المستدامة في تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم ثقافة القراءة لدى جميع فئات المجتمع.

تُعد هذه المشاركة فرصة لتعريف الجمهور بمكانة الخيل في الثقافة العربية، وتسليط الضوء على الإرث الأدبي والمعرفي المتعلق بالفروسية، حيث يُعد المخطوط من أهم المراجع التاريخية التي توثّق سلالات الخيول العربية وأصالتها، وتوضح عمق العلاقة بين الخيل والهوية الثقافية العربية، ما يجعله إضافة قيّمة إلى الحدث الرياضي التراثي، ويُبرز أهمية الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة.

نُشرت مخطوطة «الخيول الشرقية وسلالاتها» التي وضعها الأمير فاكلاف جيفوسكي قبل نحو 200 عام، وهي من أهم الكتب الأوروبية عن الثقافة العربية، والمراجع التاريخية التي تقدّم أوصافاً دقيقة للخيول العربية وسلالاتها.

تقع المخطوطة في 352 صفحة، وتتألف من 218 ألف كلمة، وتتضمن نحو 65 رسماً تخطيطياً وأكثر من 100 رسم توضيحي وخريطة، وتحتوي على الكثير من المعلومات الغنية والفريدة حول حياة بعض القبائل البدوية قبل 200 عام، كما توثّق عاداتها، وأسلوب حياتها، وتتضمن قائمة بأسمائها، كما تحتوي على أكثر من 400 رسم ملون تشكّل مرجعاً ملهماً للبحث في الثقافة والعادات المحلية.