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قمر اصطناعي يرسم خرائط الغابات

قمر اصطناعي يرسم خرائط الغابات
12 فبراير 2025 16:34

قدمت وكالة الفضاء الأوروبية الثلاثاء في مدينة تولوز الفرنسية قمرها الاصطناعي "بيوماس" الذي صنعته نزولاً عند طلب من شركة "إيرباص ديفنس أند سبايس" في عام 2016، على أن يبدأ في أبريل رسم خرائط للغابات حول العالم من أجل قياس قدرتها على امتصاص الكربون.

وقال رئيس مراقبة الأرض والعلوم والاستكشاف في شركة إيرباص للدفاع والفضاء مارك ستيكلينغ لوكالة: إن هذا القمر الاصطناعي "سيقيس أطنان الخشب لكل هكتار على الأرض، ما سيساعدنا على فهم توازن المناخ بشكل أفضل من أجل قياس وتقييم مناخ الأرض والتغيرات المناخية المستقبلية بشكل أفضل".

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المصدر: وكالات
قمر اصطناعي
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