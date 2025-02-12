«دبي للثقافة» تطلق «منحة المعارض الفنية الدولية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق «منحة المعارض الفنية الدولية» الهادفة إلى دعم صالات العرض الفنية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتحفيزها على تفعيل مشاركاتها في المعارض والأحداث الفنية الدولية، ويأتي ذلك ضمن برنامج «منحة دبي الثقافية» وفي سياق التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الرامية إلى تمكين الفنانين الإماراتيين، وتحفيزهم على التعريف بإبداعاتهم وعرض أعمالهم أمام الجمهور، ورفع مستوى حضورهم على الساحة الفنية العالمية، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وستساهم المبادرة الجديدة التي تتولى مجموعة «آرت دبي» إدارتها في تسليط الضوء على ثراء قطاع الفنون المحلي، وما يتميز به من إمكانيات وفرص نوعية، حيث تسعى «دبي للثقافة» عبر هذه المنحة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم الفنانين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، وتوفير مجموعة من الحوافز للصالات والمعارض الفنية لتوسيع حضورها في الإمارة، وتمكينها من المساهمة في إثراء الحراك الفني المحلي.

وللحصول على المنحة، يشترط أن يكون لدى صالات العرض الفنية المؤهلة مقر دائم في دبي، وأن تقوم بتمثيل الفنانين الإماراتيين أو المقيمين على أرض الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما يجب أن يكون لديها برامج فنية متنوعة تُعرض في مؤسسات مرموقة أو في معارض فنية خارجية، ما يزيد من فرص الوصول إلى جمهور أوسع، ويساعد في انتشار أعمال الفنانين الإبداعية، كما تتيح المنحة لصالات العرض المستفيدة إمكانية تقديم طلبات الدعم لتغطية نحو 50% من تكلفة المشاركة في المعارض الفنية الدولية، وذلك بناءً على نسبة المساحة المخصّصة لعرض أعمال الفنانين الإماراتيين أو المقيمين في دبي.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة» إلى أهمية «منحة المعارض الفنية الدولية» ودورها في دعم قوة قطاع الفنون المحلي، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للإبداع والتميز.

وقال: «تمثل المنحة خطوة جديدة لتمكين صالات العرض والفنانين الإماراتيين، ما يسهم في إبراز هوية دبي الثقافية وقيمها الجوهرية، ويعزّز حضورها في المشهد الفني العالمي، كما تسهم المنحة في مد جسور التواصل مع المجتمعات الأخرى، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والتعاون المحلي والدولي، ما ينعكس إيجاباً على المشهد الفني المحلي».

من جانبه، قال وليام لوري من «صالة لوري شبيبي» التي تمثل نخبة من الفنانين الإماراتيين: «يشكل هذا الدعم خطوة كبيرة لمجتمع الفن في دبي، ويعكس التزاماً قوياً برعاية أصحاب المواهب المحلية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. وبفضل دعم دبي «للثقافة» يمكن لصالات العرض المشاركة في المعارض العالمية، وتوسيع نطاق حضورها، وعرض أعمال فنانينا على الصعيد العالمي، ما يسهم في إثراء المشهد الثقافي في دبي».