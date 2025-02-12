«اللوفر- أبوظبي» يحتفي بالتراث الثقافي والمعماري الفريد للمتحف

أبوظبي (الاتحاد)

يُطلق متحف اللوفر أبوظبي أول مبادرة من نوعها للشراكة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة للاحتفاء بالتراث الثقافي والمعماري الفريد للمتحف، إلى جانب تعزيز الابتكار والنمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتمحور موضوع النسخة الأولى من المبادرة حول الهندسة المعمارية الأيقونية للمتحف، وهي تدعو جميع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها إلى استلهام الإبداع من التصميم المذهل الذي يتميز به المتحف، والنسيج الثقافي الفريد الذي يجسده اللوفر أبوظبي، وسيؤدي هذا التعاون إلى ابتكار مجموعة حصرية من المنتجات المبتكرة عالية الجودة التي تجسد روح المتحف، والتي سيكون لها صدىً بين الجماهير على المستويين المَحلِّيِّ وَالعالَمِيِّ.



منتجات حصرية

يوفر هذا التعاون منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لاستعراض خبراتها من خلال تطوير منتجات حصرية تحمل علامتها التجارية. على أنّ تتوفر هذه المنتجات في كل من متاجر الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتجر المتحف. كما ترفد هذه المبادرة المتحف أيضاً بمجموعة مختارة من المنتجات عالية الجودة والمصممة حسب الطلب، بما يتماشى مع رسالة المبادرة المتمثلة في تقديم الدعم للشركات والاقتصاد المحلي.



الإبداع والمواهب

وقالت لمياء راشد النعيمي، مدير إدارة التطوير والتسويق والاتصال في متحف اللوفر أبوظبي: «لطالما كان متحف اللوفر أبوظبي منارة للتواصل الثقافي، ويعزز هذا البرنامج رؤية المتحف من خلال الاستفادة من المكانة البارزة التي تحظى بها ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجه المتحف الدعوة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للتعاون معنا ومع علامتنا التجارية، ونسعى إلى الاحتفاء ليس فقط بالثراء المعماري والثقافي للمتحف، ولكن أيضاً الاحتفاء بالإبداع والمواهب المتميزة التي تزخر بها منطقتنا، إذ تتخطى هذه المبادرة مفهوم التعاون التقليدي، ونبذل قصارى جهدنا لإنشاء روابط بين أصحاب المهارات الحرفية والقدرات الإبداعية على المستوى المحلي بالجمهور العالمي، وهو ما يحقق تأثيراً إيجابياً يتجاوز حدود المتحف بكثير».



التزام اللوفر

يجسد هذا البرنامج التزام متحف اللوفر أبوظبي تجاه مجتمعه، كما يركز بشكل كبير على الاحتفاء بالتراث الإماراتي ودعم الاقتصاد المحلي، ومن خلال إتاحة الفرصة للشركات المحلية للتواصل وعرض مواهبها، تسلط المبادرة الضوء على المهارات الحرفية والإبداع الإماراتي على الساحة العالمية.