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التعليم والمعرفة

«ربع قرن للمواهب الموسيقية» ينطلق غداً

«ربع قرن للمواهب الموسيقية» ينطلق غداً
13 فبراير 2025 01:15

الشارقة (وام)

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تنظم ربع قرن للموسيقى خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري بمقرها النسخة الثانية من «مهرجان ربع قرن للمواهب الموسيقية» احتفاءً بالمواهب الموسيقية الصاعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزًا للمشهد الثقافي والموسيقي في الدولة.
يأتي المهرجان في إطار مبادرات المؤسسة لدعم الشباب المبدع وتوفير منصة تفاعلية تتيح لهم تنمية قدراتهم وعرض مواهبهم أمام الجمهور.
ومن المقرر أن يشهد المهرجان سلسلة من الفعاليات الموسيقية المتنوعة تشمل العروض الحيّة وورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من الموسيقيين العالميين والمحليين إضافةً إلى مسابقة موسيقية للمواهب الشابة تهدف إلى اكتشاف ودعم الأصوات الجديدة في الساحة الموسيقية الإماراتية.
وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن الموسيقى تلعب دوراً محورياً في تنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب لما تحمله من تأثير فعّال في صقل مهاراتهم وتعزيز تواصلهم الثقافي وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الحراك الثقافي والفني في الدولة.

المواهب المحلية
من جانبه قال فرات قدوري المدير التنفيذي لربع قرن للموسيقى: «نؤمن بأن المواهب المحلية لديها القدرة على الإبداع والتألق إذا أُتيحت لها الفرصة المناسبة ومن خلال هذه النسخة نهدف إلى تزويد المشاركين بالخبرات العالمية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وبناء مجتمع يرتقي بالثقافة الموسيقية في قلب الشارقة وذلك تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة».
يعد «مهرجان ربع قرن للمواهب الموسيقية» أحد أبرز الفعاليات الموسيقية السنوية التي تجمع بين الإبداع الموسيقي والتفاعل الجماهيري ويستقطب نخبة من الفنانين والموسيقيين لإثراء المشهد الثقافي في الدولة.

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جواهر بنت عبدالله القاسمي
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