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التعليم والمعرفة

إيلون ماسك: نموذج الذكاء الاصطناعي "جروك 3" سيتم إطلاقه قريباً

إيلون ماسك
13 فبراير 2025 10:14

الاتحاد (أبوظبي) أعلن المليادير الأميركي إيلون ماسك، أن نموذج الذكاء الاصطناعي "جروك 3" من شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "xAI" على وشك الصدور.

وقال إيلون ماسك عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "جروك 3"، الذي يتوقع أن يتم إطلاقه خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشيرًا إن هذا النموذج يتجاوز كل ما سبقه في القدرات التكنولوجية، مع تحسينات مثل إمكانات توليد الفيديو، بعد أن تم تدريبه على موارد حسابية أكثر بكثير من Grok 2. وأشار ماسك إلى أن "جروك" منافس قوي ويختلف عن غيره، وذكي جداً..وقادر على الإجابة بنجاح على بعض الألغاز، وتقديم الحلول المنطقية وقراءة البيانات بشكل مستمر.

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 وأكد ماسك إن "جروك 3" أكمل التدريب المسبق، وهي مرحلة حاسمة في دورة تطوير النموذج، وبصدد وضع اللمسات النهائية الضرورية لتعزيز تجربة المستخدم.

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"جروك 3" هو برنامج دردشة آلي يوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي قامت بتطويره شركة xAI ، استنادًا إلى نماذج اللغات الكبيرة.

و"جروك" هو المقابل من "xAI" على نماذج مثل" GPT-4o" من شركة "OpenAI" و"Gemini" من "جوجل"، ويمكنه تحليل الصور والرد على الأسئلة، وتشغيل عدد من الميزات على منصة "إكس".

وتستخدم شركة "xAI" مركز بيانات ضخم خاص بها في ممفيس بالولايات المتحدة -وهو مركز بيانات يحتوي على حوالي 100000 وحدة معالجة رسومية- لتدريب "Grok 3".

 

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