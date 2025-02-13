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التعليم والمعرفة

«منصة» للتوزيع تختتم مشاركتها في «نيودلهي للكتاب»

«منصة» للتوزيع تختتم مشاركتها في «نيودلهي للكتاب»
14 فبراير 2025 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت «منصة» للتوزيع مشاركتها الناجحة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025 الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي الجديد في العاصمة الهندية، خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجاري. 
وتستعد «منصة» للمشاركة في النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب بالمملكة العربية السعودية، وسيشهد جناح منصة في المعرض الاحتفاء بنحو 1027 عنواناً من أحدث إصدارات 101 ناشر محلي، بإجمالي 3840 كتاباً.
وحول هذه المشاركات، قال راشد الكوس، مدير عام شركة «منصة للتوزيع»: «تعكس مشاركتنا في مثل هذه الأحداث الثقافية الكبرى التزام شركة «منصة» المستمر بنشر الثقافة العربية وتعزيز التواصل الأدبي والثقافي بين دول العالم بما يواكب رؤية إمارة الشارقة ومشروعها الثقافي الحضاري، ورسالتنا في دعم الناشرين والمؤلفين الإماراتيين والعرب وتنمية نطاق أعمالهم خارج السوق المحلية».
وأضاف: «كانت مشاركتنا في معرض نيودلهي الدولي للكتاب فرصة مميزة لتعزيز حضور الأدب الإماراتي على الساحة العالمية، ونتطلع إلى الاستمرار في هذه المسيرة عبر مشاركتنا في معرض جازان للكتاب، حيث نؤكد التزامنا بدعم صناعة النشر العربية مع العمل على توسيع نطاق توزيع الكتب الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، وإيصالها إلى جمهور أوسع».

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