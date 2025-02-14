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"تيك توك" يعود لمتجري تطبيقات "أبل" و"جوجل" في أميركا

"تيك توك"
14 فبراير 2025 07:56

عاد تطبيق تيك توك إلى متجري تطبيقات أبل وجوجل في الولايات المتحدة أمس الخميس بعدما أرجأ الرئيس دونالد ترامب الحظر حتى الخامس من أبريل، وأكد للشركتين أنهما لن تتعرضا لغرامات بسبب التطبيق الصيني.
وبدأ تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير، الذي يبلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 170 مليونا، في استعادة خدماته بعد أسابيع من توقفه.
وكان ترامب قد قال قبل تنصيبه رئيسا إنه سيعيد تشغيل التطبيق في البلاد.
ولم تستجب شركة تيك توك بعد لطلب من رويترز للتعليق.
أدى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي إلى تأجيل حظر تيك توك لمدة 75 يوما مما سمح للشركة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية بمواصلة عملياتها في الولايات المتحدة مؤقتا.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
تيك توك
آبل ستور
دونالد ترامب
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جوجل
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