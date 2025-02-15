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التعليم والمعرفة

«الدولية للحكاية» تقدم 90 فعالية

جانب من المكتبة التراثية (من المصدر)
16 فبراير 2025 01:19

الشارقة (وام)

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خصصت أيام الشارقة التراثية المنعقدة حالياً في منطقة قلب الشارقة، ركناً للمدرسة الدولية للحكاية تتضمن 90 فعالية منوعة أعدت بعناية لتقديم التراث لأجيال اليوم بأسلوب متفرد يجمع بين سحر الحكايات وخيال الظل وتقاليد الأجداد.
وأول ما يطالعك في ركن المدرسة الدولية للحكاية مكتبتها التراثية التي يعلوها شعار «ألف حكاية وحكاية بانتظار من يرويها» سواء من المتخصصين من الشعراء والأدباء والمهتمين بالتراث أو الأطفال أنفسهم أو من فريق المدرسة الدولية للحكاية إلى جانب سرد الحكايات الشعبية وتقديمها بطريقة الهولوغرام، إضافة إلى الجلسات التفاعلية، وتحويل الحكايات الشعبية إلى صور فنية ولوحات معبرة في ورش متخصصة.

أيام الشارقة التراثية
الشارقة
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