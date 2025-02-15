فن تشكيل الأماكن

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الأولى من «بينالي أبوظبي للفن العام»، والذي تتواصل فعالياته حتى 30 أبريل 2025، في مواقع مختلفة في أبوظبي والعين، وحسب البيان الصحفي، الذي صدر عند انطلاق الحدث الفني الكبير في نوفمبر 2024، فإن «البينالي، الذي يُقام تحت شعار «للعامة»، منصة بارزة تجمع بين التركيبات والعروض الفنية لأكثر من 70 فناناً مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويسهم هذا التجمُّع الفني في إبداع أعمال تركيبية مصمَّمة خصيصاً لتناسب المواقع في أبوظبي والعين».

وكما يشير الموقع الإلكتروني للبينالي

(https://paad.ae): «تستكشف النسخةُ الافتتاحيةُ من (بينالي أبوظبي للفن العام) مفهوم المكان العام في أبوظبي من خلال أربعة عوامل رئيسية، هي: البيئة، المجتمع، المدنية، والأصالة. وتسعى إلى البحث في كيفية تأثير الظروف البيئية على أماكن التجمع والتفاعل، وكيف تُرسم حدود ما يمكن اعتباره فضاءً عاماً. كما تتناول هذه النسخة العلاقة بين التطور الحديث للمدينة وممارساتها الأصيلة، من خلال طرح ومعالجة التحدي المتمثل في الحفاظ على القيم التقليدية وسط النمو الحضري والتنويع الاقتصادي. ويمتّد البينالي بين مدينتي العين وأبوظبي، ويسعى إلى أن يكون صلة الوصل بين ماضي الإمارة وحاضرها، داعياً الفنانين إلى المساهمة في تعميق فهمنا للأماكن العامة وأهميتها الثقافية، من خلال تقديم مجموعة من الأعمال التي تُعرض فيها وتتفاعل مع المجتمع وتشجّع على المشي. ومن أبرز تلك الأماكن محطة حافلات أبوظبي، المعروفة بهندستها المعمارية الفريدة ودورها كمركز مجتمعي، والمعمار التراثي في مدينة العين، بما في ذلك المنازل التقليدية المبنية من طوب الطين والواحات الخضراء».

ويعزّز «بينالي أبوظبي للفن العام» مبدأ الشمولية ويدعو الفنانين إلى المساهمة في بناء فهم أعمق للأماكن العامة وأهميتها الثقافية».

وكريستوفر جوشوا بنتون، أحد أبرز الفنانين المشاركين في البينالي، وهو من مواليد عام 1988 - بورتسموث، فيرجينيا، ويعمل ويقيم في أبوظبي، ويقدم موقع البينالي تعريفاً للفنان والعمل المشارك به، كما يبدو في صورة غلافنا هذا الأسبوع، إذ يُعد كريستوفر جوشوا بنتون «فناناً مهتماً بالعلوم الاجتماعية، ويُعنى باستكشاف قضايا القوة والعمل والشتات من خلال التركيبات والمنحوتات والأفلام، وغالباً ما يعمل بشكل تعاوني. يُعدّ عمله «حيث تُفرش سجادتي، يكون وطني» (2024) مشروعاً تعاونياً تم تطويره مع أصحاب المحال في سوق السجاد في أبوظبي، وهو السوق الذي بُنيَ كمنحة كريمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. ويجمع العمل قصصاً شخصية من أفغانستان وباكستان والهند، فيما يمثل كل جزء في السجادة ذكريات هؤلاء التجار، بدءاً من والي، التاجر الأفغاني الذي يحلم ببستان التفاح الخاص به، وصولاً إلى عبدول، الراعي من شمال باكستان».

من جانبه، وحسب ما جاء على موقع كريستوفر جوشوا بنتون الإلكتروني

(www.christopherbenton.com) فإن العمل الفني «حيث تُفْرَش سجادتي، يكون وطني» يتميز بـ(تصميم مرح ولكنه مؤثر، مستوحى من سجاد الحرب الأفغاني، في حين أن التركيبة المستوحاة من الكليم الشبيهة بالشبكة تستحضر جمالية منقطة 8 بت تذكرنا بألعاب الفيديو المبكرة. يعكس العمل الواسع النطاق دورة حياة السجاد - من جمع صوف الأغنام، إلى صباغة الألياف بالنيلي الطبيعي، إلى بيعها في السوق. من المفترض أن يتم التنقل في هذه التجربة اللمسية على نطاق بشري، مع زخارف وأشياء بأحجام للمشاهدة عن قرب. ويشتهر بنتون بتحديه لأشكال الفن الغربي التقليدي».