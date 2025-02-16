Perplexity تدخل سباق "البحث العميق" وتكشف عن أداة مجانية متطورة

أعلنت Perplexity عن إطلاق ميزة البحث العميق، لتصبح أحدث شركة ذكاء اصطناعي تقدم أداة بحث متعمقة، في خطوة تنافسية مع عمالقة التكنولوجيا، وفق موقع "TechCrunch".





يأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت جوجل عن ميزة مماثلة لمنصتها Gemini AI في ديسمبر الماضي، تلتها أوبن أي آي بإطلاق وكيل البحث الخاص بها في وقت سابق من هذا الشهر. اللافت أن جميع الشركات الثلاث اختارت نفس الاسم لهذه الميزة: البحث العميق.







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دقة بلا حدود



تهدف هذه الأداة إلى توفير إجابات أكثر دقة وتفصيلاً والاعتماد على مصادر موثوقة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات المهنية المتقدمة مقارنةً بالدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي التقليدية. ووفقًا لمدونة Perplexity الرسمية، فإن البحث العميق "يتفوق في أداء المهام المعقدة على مستوى الخبراء، مثل التحليل المالي، والتسويق، وأبحاث المنتجات".





الميزة متاحة حاليًا على الويب، ومن المقرر إطلاقها قريبًا على تطبيقات Mac وiOS وAndroid. لاستخدامها، يكفي للمستخدم اختيار البحث العميق من القائمة عند إدخال الاستعلام، ليتم إنشاء تقرير تفصيلي يمكن تصديره كملف PDF أو مشاركته عبر Perplexity Page.





تفوق في الاختبارات وسرعة في الأداء



إلى جانب قدراتها البحثية المتقدمة، حققت Perplexity البحث العميق نتائج بارزة في اختبار Humanity’s Last Exam، وهو معيار يقيّم أداء الذكاء الاصطناعي في حل أسئلة أكاديمية متقدمة.



حيث سجلت الأداة 21.1%، متفوقةً على نماذج مثل Gemini Thinking (6.2%)، وGrok-2 (3.8%)، وGPT-4o من أوبن أي آي (3.3%)، لكنها لم تصل إلى مستوى البحث العميق الخاص بـ أوبن أي آي، الذي سجل 26.6%.

ورغم أن أداة أوبن أي آي البحث العميق تتطلب اشتراكًا مدفوعًا بقيمة 200 دولار شهريًا، فإن Perplexity توفر خدمتها مجانًا، مع عدد محدود من الاستعلامات يوميًا للمستخدمين غير المشتركين، في حين يحصل المشتركون المدفوعون على استعلامات غير محدودة.







كما تتميز الأداة بسرعة أدائها، حيث تُكمل معظم عمليات البحث في أقل من ثلاث دقائق، مقارنةً بـ 5 إلى 30 دقيقة التي تستغرقها أوبن أي آي البحث العميق، مما يمنحها ميزة واضحة من حيث الكفاءة والوقت.





مقارنة بين أدوات البحث العميق





عند المقارنة بين الأدوات الثلاث، قدمت Perplexity تحليلًا للفروقات بينها من حيث التكنولوجيا والتكلفة والأداء في مختلف المجالات، وجاءت النتائج كالتالي:

Perplexity AI تتفوق في السرعة وسهولة الوصول، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين العاديين.

أوبن أي آي تقدم تحليلات أعمق تناسب الاستخدامات المؤسسية المتقدمة.

جوجل تدمج ميزة البحث العميق بسلاسة ضمن أنظمة الإنتاجية الخاصة بها.





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ورغم الإمكانيات الكبيرة لهذه الأدوات، لا يزال هناك جدل حول تأثيرها على البحث الأكاديمي والمهني. فقد حذرت The Economist من أن الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في البحث قد يقلل من فرص الإبداع، حيث تميل هذه الأدوات إلى استخدام مصادر "متاحة بسهولة" دون تقديم تفسيرات إبداعية للبيانات، مما قد يحد من قدرة الباحثين على التوصل إلى أفكار جديدة.





إسلام العبادي(أبوظبي)





