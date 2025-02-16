"دبي للثقافة" تفوز بجائزتين عالميتين بمجال الموارد البشرية

حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" جائزتين مرموقتين ضمن "جوائز التألق العالمية للموارد البشرية"لعام 2025، التي تقام سنوياً في المملكة المتحدة.

تأتي هذه الجوائز تقديراً لإبداعات الهيئة في مجال الموارد البشرية ونجاحها في تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، وتطوير برامج متقدمة لتمكين وتطوير موظفيها، مما يعزز من دورها في قيادة الحراك الثقافي في دبي.

وقد تسلمت "دبي للثقافة" خلال حفل توزيع الجوائز الجائزة الذهبية ضمن فئة "فريق الموارد البشرية الأكثر إبداعًا"، وذلك تقديراً لجهودها ومبادراتها المبتكرة في تعزيز التعاون والإبداع ضمن فريقها.

ونال محمد عبيد المري، مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة، الجائزة الفضية ضمن فئة "المحترف في مجال الموارد البشرية للعام"، تقديراً لقيادته المتميزة والجهود التي بذلها في تحسين ممارسات الموارد البشرية.