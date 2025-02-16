هيثم بن صقر القاسمي يفتتح «أيام الشارقة التراثية» في كلباء

الشارقة (وام)

افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، فعاليات الدورة الـ 22 لأيام الشارقة التراثية في حي الحصن بمدينة كلباء، بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من المسؤولين والزوار والضيوف المهتمين بتراث وثقافة الإمارات وأهالي المدينة.

وعقب الافتتاح تجول الشيخ هيثم بن صقر القاسمي في مرافق حي الحصن، واطلع على بعض المقتنيات القديمة التي شملت موجودات البيوت، والأجهزة القديمة كالراديو والتلفاز. كما استمع سموه إلى شرح مصور عن بعض حرف الماضي كالبناء، والتعليم، وجوانب من حياة الناس قديماً في البر والبحر والنقل، وأسلوب الحياة السائد في الزمان الماضي، ثم سجل سموه كلمة في سجل الزائرين، مثمناً جهودهم ومباركاً لهم إنجازهم في تقديم التراث الإماراتي بصورة مشرفة.

لوحات شعبية

استقبل أهالي كلباء بفرح كبير أعضاء الفرق الفنية، وهم يقدمون فقراتهم من اللوحات الفنية الشعبية الإماراتية التي تضمنت فنون العازي والرزيف وغيرهما، وقدموها بالأزياء الشعبية على وقع الطبول، وحركات العصي والسيوف، وقد صدحت حناجرهم بأهازيج حب الوطن، والفخر بقادته، وتغنت بتاريخ وقيم الآباء والأجداد والاعتزاز بما وصل إليه الوطن من مكانة ورفعة بجهود أبنائه وإخلاصهم في المحبة والانتماء.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: إن الفرحة تغمر الجميع في مدينة كلباء المعروفة بالأصالة والمحبة والكرم، وهو ما يؤكد أن التراث في أيد أمينة.

مباهج التراث

راوحت الفعاليات المقامة بين المشاركات الفنية للفرق الشعبية، وما تضمه من مباهج التراث الفني الإماراتي، إلى جانب فعاليات تراثية خاصة بالأطفال وعدد من الورش التعليمية المقدمة بقالب ترفيهي. وتلقى السوق الشعبية اهتماماً كبيراً من قبل الجمهور، والتي يتعرفون من خلالها على طبيعة المهن التي عكست تمسك الإماراتي واعتزازه بأرضه، وصبره على تحقيق منجزاته الحالية، وعزمه على تحقيق المزيد، انطلاقاً من مسيرته الحية وتراثه المتميز.