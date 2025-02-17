مجلة «كتاب» ترسم خريطة طريق للنهوض بالترجمة العربية

الشارقة (الاتحاد)

استطلعت مجلة «كتاب» في عددها الجديد الـ76، آراء نخبة من المترجمين والأدباء والناشرين ورؤساء اتحادات النشر رسموا خريطة طريق للنهوض بالترجمة المتبادلة بين اللغة العربية ولغات العالم، وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة في طريق الترجمة. ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات في التأليف والنشر والقراءة، من بينها حوار مع الفيلسوف التونسي فتحي التريكي، الذي أكد أنّ الفكر الاستعماري أعمى بصيرة بعض المثقفين العرب، قائلاً: «في الوقت الذي تُقدّم للعالم بلدان كالصين والهند وكوريا واليابان والسنغال والكونغو وغيرها فلاسفتهم، يتشدّق بعضنا بنفيها عن ثقافتنا وحضارتنا ويقولون بكل فخر واعتزاز إنه ليس لنا فلاسفة».

وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، سعادة أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد التي جاء فيها «يتجلّى المشروع الثقافي الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ووفق رؤية سموه الاستشرافية، في فعاليات ومهرجانات وملتقيات وجوائز ومعاهد ومؤسسات واتفاقيات تعاون وشراكة مع جامعات وكليات وأكاديميات في مختلف المدن الثقافية، لتتكامل فيه البرامج المحلية والعربية والدولية».