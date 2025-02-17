المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» يشارك في «أيام الشارقة التراثية»

الشارقة (الاتحاد)

يشارك المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» في الشارقة بجناح مميّز، ضمن فعاليات «أيام الشارقة التراثية»، تعزيزاً لدوره في الحفاظ على التراث الإسلامي، ونشر الوعي الثقافي لدى مختلف شرائح المجتمع.

تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من رؤية المكتب لتعزيز التفاعل الثقافي ودعم المبادرات التراثية، التي تحتفي بموروث الشعوب وقيمها الأصيلة، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين للأيام تحت عنوان (جذور)، وتتلاقى مع جهوده في العمل على صون التراث الإنساني، حيث لا تقتصر على إبراز الموروث الإماراتي فحسب/ بل تسهم في مد جسور التواصل مع ثقافات العالم المختلفة.

يشهد جناح «الإيسيسكو» خلال أيام الشارقة التراثية فعاليات متعددة، تشمل ورش عمل وبرامج تفاعلية، تهدف إلى تعريف الجمهور بأدوار المكتب الإقليمي ومبادراته المتنوعة، وتقديم تجربة ثرية تتجاوز الاحتفاليات التقليدية إلى تجربة متكاملة تدمج بين التراث والفكر والثقافة والتفاعل الجماهيري، ضمن برامج متنوعة، كما يخصّص الجناح أنشطة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعليم، بهدف غرس قيم التراث لديهم منذ الصغر.

أجمل صورة

تماشياً مع أجواء الاحتفاء بالتراث، يطرح المكتب الإقليمي مسابقة خاصة تحت عنوان «أجمل صورة تراثية»، تتيح للزوار المشاركة بإبداعاتهم الفوتوغرافية في توثيق جماليات التراث. وتهدف المسابقة إلى تحفيز الجمهور على التفاعل مع التراث عبر عدساتهم الخاصة، مع تخصيص جوائز نقدية لأفضل الصور المشاركة، على أن يتم الإعلان عن اسم الفائز في اليوم الأخير لأيام الشارقة التراثية عبر حساب المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو».

تجسّد هذه الفعالية امتداداً لدور المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» في الشارقة، الذي يحرص على إثراء المشهد الثقافي من خلال المشاركة الفعّالة في التظاهرات التراثية الكبرى، وتنظيم المبادرات التي تعزّز من وعي الأجيال بأهمية التراث بوصفه جسراً يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

تعزيز الوعي

أكد سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» في الشارقة، أن مشاركة المكتب في أيام الشارقة التراثية، تعكس التزام المنظمة بتعزيز حضور التراث العالمي في الفعاليات الثقافية الكبرى، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية المكتب لتعزيز الوعي بالتراث وتعميق الروابط الثقافية بين الشعوب.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تجسّد التعاون القائم بين المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» ومعهد الشارقة للتراث، الذي ينظم أيام الشارقة التراثية بهدف إبراز ثراء التراث المحلي والعربي والإسلامي، وتوفير منصة للتفاعل الثقافي بين الشعوب، بما يعزّز مكانة الشارقة كحاضنة للثقافة والتراث.