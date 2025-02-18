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التعليم والمعرفة

رحلة إبداعية بين حروف الخط العربي في مكتبة محمد بن راشد

رحلة إبداعية بين حروف الخط العربي في مكتبة محمد بن راشد
18 فبراير 2025 17:49

دبي (الاتحاد)
في إطار استراتيجيتها والتزامها الراسخ بالحفاظ على فنون الخط العربي وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة، نظّمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع زخرف الفنون، ورشة عمل بعنوان «الخط العربي: بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل» للخطاط الإماراتي محمد التميمي، والتي ركزت على فن خط الرقعة، أحد أكثر الخطوط العربية شيوعاً وسلاسة في الكتابة.
واستعرضت الورشة على مدار يومين، تاريخ الخط العربي ونشأته، وأبرز المدارس الخطية التي أثْرت هذا الفن عبر العصور، وأبرز أعلام الخطاطين العرب، وأصول كتابة الأحرف في خط الرقعة، بالإضافة إلى توضيح قواعده الجمالية وتراكيبه الفريدة.
كما شهدت الورشة جانباً تطبيقياً مميزاً، حيث أتيحت للمشاركين فرصة ممارسة الكتابة بخط الرقعة بأنفسهم، ما ساهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز فهمهم لقواعد هذا الخط وتراكيبه الجمالية.
وقد شهدت الورشة إقبالاً واسعاً من عشاق الخط العربي، حيث شكلت منصة تفاعلية جمعت بين التعلم النظري والتطبيق العملي. وأشاد المشاركون بجهود مكتبة محمد بن راشد في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مؤكدين دورها في نشر الثقافة وتعزيز الاهتمام بالفنون والأدب ومن بينها الخط العربي، الذي يعد جزءاً أصيلاً من الهوية الفنية والتراثية.

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